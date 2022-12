Target: i principali benefici dell’osteopatia

L’osteopatia è una terapia manuale, complementare alla medicina classica, nata alla fine dell’Ottocento negli Stati Uniti d’America e diffusa poi nei primi anni del Novecento in Europa, in particolare in Francia e Inghilterra, dove da tempo è una medicina affermata.

La terapia consiste in manipolazioni che servono a ristabilire un corretto funzionamento delle articolazioni, Romain Rinaldi cerca le alterazioni funzionali del corpo che portano al manifestarsi di segni e sintomi che possono sfociare in dolori di vario genere. Per diventare osteopata Romain ha frequentato una scuola accreditata francese e successivamente un master alla facoltà di medicina di Nizza sulla gestione del dolore. La sua passione per l’osteopatia nasce al liceo quando, dopo una brutta caduta, riesce a risolvere i suoi problemi con delle sedute di osteopatia.

La maggior parte dei pazienti che riceve nel suo studio sono persone che soffrono di dolori cronici, i problemi più comuni riguardano i vizi posturali nei giovani, dove l’esperto cerca di dare un input correttivo sulla postura per non creare problemi futuri, mentre il problema che riguarda maggiormente gli anziani è l’artrosi che limita i movimenti delle articolazioni. Anche gli sportivi o semplicemente le persone che fanno un movimento sbagliato possono beneficiare dell’osteopatia.

Romain Rinaldi ha lavorato anche per i calciatori professionisti della Juventus, il calcio è infatti uno degli sport dove le articolazioni sono molto sollecitate. Spesso si crea confusione nel distinguere le varie figure professionali, la differenza tra un fisioterapista e un osteopata è che il primo è il professionista della riabilitazione che interviene per recuperare il funzionamento di un articolazione mentre il secondo si concentra soprattutto sui problemi posturali per prevenire le varie problematiche come l’artrosi e le tensioni muscolari.

