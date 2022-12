Sanremo: domenica scorsa stage di alto livello al Dojo Byakko Tai con il Maestro Jacques Seguin

Domenica scorsa, al Dojo Byakko Tai a Sanremo in strada Solaro 129 (Zona Campo Ippico), si è svolto uno stage di Judo di alto livello tenuto e diretto del Maestro Jacques Seguin 8° dan per la parte tecnica e dal docente nazionale Kata Maestro Benemerito Michele Luigi De Maria 7° dan per la parte kata di Judo.

Numerosi atleti (più di 90 presenze) hanno partecipato con attenzione ed entusiasmo alla giornata di studio con applicazione delle tecniche, dimostrando ancora una volta che questa disciplina non è solo da considerare una attività sportiva ma un percorso di vita, che accompagnerà tutti i praticanti di qualsiasi età, per una crescita atletica, culturale e mentale e se esercitato con grande impegno lavoro e passione, porta sempre a grandi risultati.

Anche l’amministrazione comunale è stata presente nella figura del Consigliere Comunale Luca Lombardi che ha portato i saluti dell’Assessore allo sport Giuseppe Faraldi ringraziando a tutti i partecipanti. Gradita sorpresa la presenza del Maestro Fornari Ciano decano del Judo Imperiese e fondatore del Judo club Vallecrosia.

Il presidente del sodalizio prof. Pietro Ferlito, il D.T. Maestro Michele De Maria, e tutti gli organizzatori non nascondono la loro soddisfazione per l’ottimo esito del simposio: "Un grazie a tutti per la buona riuscita: agli allievi, ai giovani atleti e Tecnici e Maestri di tutte le società che hanno partecipato provenienti dalla Liguria, Piemonte e Lombardia, sperando di non dimenticare nessuno, grazie ancora!".