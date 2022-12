Calcio. La sconfitta sul campo del Pietra Ligure chiude il cammino dell'Ospedaletti in Coppa Italia

Si chiude con una sconfitta il cammino dell’Ospedaletti nella Coppa Italia di Promozione. Mister Espinal schiera la linea verde per l’ultimo impegno di Coppa sul campo del Pietra Ligure. Nell’undici iniziale spazio anche per il veterano Siberie, fresco di ritorno in orange e al suo nuovo esordio dal primo minuto contornato da una nutrita schiera di under.

Gara subito in salita per l’Ospedaletti che già al 4’ va sotto con il gol dei padroni di casa firmato Dominici. Il baby Ospedaletti resiste per il resto della prima frazione, ma nella ripresa il Pietra Ligure chiude la gara con le firme di D’Aprile, Benini e Puddu per il 4-0 finale.

“Onoriamo la Coppa Italia dando spazio ai più giovani e ai ragazzi della Juniores che si stanno avvicinando alla prima squadra - commenta mister Espinal al termine della gara - l’abbiamo affrontata con allegria provando anche a metterli in difficoltà e nel primo tempo ci siamo riusciti. Poi, nella ripresa, è emersa la loro qualità. È stato divertente per loro, una bella esperienza”.





Pietra Ligure - Ospedaletti 4-0

Marcatori: 4’ Dominici, 52’ D’Aprile, 68’ Benini, 70’ Puddu

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 D’Alessandro, 2 Prette, 3 Saih, 4 Bossi, 5 Alasia A., 6 Bestagno, 7 Russo (16 Brizio), 8 Barbagallo, 9 Siberie (18 Affane), 10 Alemanno (15 Caputo), 11 Manno (14 Lombardi)

A disposizione: 13 Muller

Allenatore: José Espinal



Pietra Ligure: 12 Duberti, 5 Ayalas (3 Pili), 6 Corciulo, 9 Dominici (11 Benini), 13 Asteggiante, 14 Guaraglia (19 Bolia), 15 D’Aprile, 16 Fiorenzo, 17 Odasso (8 Puddu), 18 Ballone, 20 Blanstein

A disposizione: 1 Vernice, 2 Andreetto, 4 Aicardi, 7 Insolito, 10 Rovere

Allenatore: Mario Pisano



Arbitro: Sig. Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistenti: 1° Sig. Ayoub Chamchi (Savona); 2° Sig. Osama Chamchi (Savona)

Ammoniti: Asteggiante