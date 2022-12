Coronavirus: calo di tamponi e contagi oggi in Liguria, nella nostra provincia si contano 160 nuovi casi

Calo di contagi ma anche di tamponi rispetto a ieri in Liguria, dove sono stati 1.157 i nuovi casi di Covid e, di questi, 160 quelli in provincia di Imperia, 158 nel savonese, 640 a Genova e 199 a La Spezia.

I tamponi eseguiti sono stati 6.237, dei quali 836 molecolari e 5.399 antigenici rapidi, con il tasso di positività in calo al 18,55% circa un punto percentuale e mezzo in meno di ieri.

Torna a salire, a livello regionale, il numero dei pazienti ricoverati, 515 (+2) e di questi sono 13 (+4) in terapia intensiva. In discesa invece in Asl 1 Imperiese, con 48 ricoverati (-5) mentre salgono a 3 (+1) quelli in terapia intensiva.

Oggi si registrano 4 morti in Liguria, dei quali nessuno nella nostra provincia. Crescono rispetto a ieri le persone in isolamento domiciliare: 10.439 (+204).

