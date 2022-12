Quattro giocatori della Union Rugby Riviera convocati nella rappresentativa regionale under 17

La franchigia rugbistica provinciale Union Rugby Riviera ricomincia a sfornare prestazioni complessive degne di interesse e qualche individualità meritevole di assoluta attenzione.

Se ne sono accorti i selezionatori delle rappresentative regionali. È il caso di quella under 17: ben quattro corsari faranno parte della lista dei partenti per la sfida tra Liguria e Piemonte dell’imminente trofeo Bottacin, che andrà in scena in data 8 dicembre. Quattro ragazzi, quattro storie diverse, ma soprattutto una squadra con loro. Nel rugby il singolo non conta senza il gruppo e il gruppo è felice se qualcuno emerge e si fa notare. Perché sono tutti con lui.

I giocatori sono tutti del 2006. Matteo Cutrì si erano ravvisate le doti già alle prime sporadiche uscite sul Pino Valle. Il suo ruolino di marcia lo vede iniziare con i Salesiani di Vallecrosia, realtà di estremo Ponente che ha costruito, davvero, nel tempo. Indi ha giocato a Sanremo e poi nella Union. Il suo solo viaggio da Camporosso ad Imperia per allenamenti e partite merita rispetto. Pugnace e combattivo, da sempre.

Thomas Wolff è un prodotto del minirugby imperiese. Tutta la trafila delle giovanili, mai mollato, è un personaggio carismatico e attento, molto competente e riconosciuto capitano dai compagni. Non è cosa da poco. Emanuele Ben Belgacem è nato rugbisticamente a Sanremo. Dai biancazzurri matuziani è passato ai bianconerazzurri provinciali, presente e dirompente, è un avanti dinamico e di moderna prospettiva.

Kevin Noussa Leutche, monumentale avanti, stazza notevole su cui lavorare con intensità. Sicuro prospetto, da non molto tempo in Italia. Braccia aperte da società e compagni. Se ne ricordano i primi impacciati esordi in campo, un anno fa…tutti a dare consigli, per fargli comprendere il gioco. Lui ha reagito da par suo e si è applicato e messo a disposizione. Adesso tocca a lui, ad un livello maggiore. La consapevolezza sarà la sua forza ulteriore, considerando il grande lavoro di compagni e tecnici.

Il Ponente ligure rugbistico, pur tra mille difficoltà batte un colpo a quattro mani, il percorso ricomincia. Si è solo all’inizio e fornire opportunità ai ragazzi, formative, sociali e sportive, è imperativo.