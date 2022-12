La Sanremese ha rescisso, con decorrenza immediata, il contratto con l'attaccante Massimo Camilli che da oggi sarà libero di accasarsi altrove.

“Nel ringraziarlo per la professionalità e l'impegno dimostrato per i colori biancoazzurri – evidenzia la società matuziana - il club augura a Camilli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.