Bordighera: oggi e domani, senso unico alternato in via dei Colli per lavori di nuovo allaccio

Il Comune di Bordighera informa che, per lavori di nuovo allaccio utenza alla rete, il 6 ed il 7 dicembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 viene istituito il senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico e/o da movieri, in via dei Colli nei pressi dei numeri civici 14 e 15.