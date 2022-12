Sanremo: oltre 100 atleti ieri a villa Ormond per una giornata di sport dedicata alla Kick Boxing (Foto)

Oltre 100 gli atleti che ieri hanno riempito la palestra comunale di Villa Ormond a Sanremo, per condividere insieme una fantastica giornata di sport.

Un evento sotto l'egida dello CSEN provinciale organizzato dal consolidato sodalizio tra le asd Indomita Sanremo e Mg Fight Team dei maestri Mirko Grillo e Stefania Armando e curato in ogni minimo dettaglio dal M° David D'Ambrosio che ha visto ospitare nella città di Sanremo il grande campione di Kickboxing Georgian "ICE MAN" Cimpeanu. Georgian ha diretto con la meticolosità che lo contraddistingue un fantastico allenamento di più di 2 ore rivolto a tutti gli appassionati provenienti da diverse palestre della provincia e non solo.

Gli organizzatori hanno ringraziato il presidente provinciale CSEN Giuliano Ferrari, ai vari team partecipanti: Team Moschita, Fight Team ponente (M° Bianchi/Foti), club Pucket e Dinamic Gym (M° Bernardi) i quali oltre ai due club organizzatori hanno avuto l'onore e il piacere di condividere questa fantastica giornata di sport; a Inkperia, pizzeria Ciro's e La Taverna per aver contribuito a garantire l'ineccepibile riuscita dell'evento sportivo e in ultimo, ma non meno importante, al consigliere comunale Paolo Masselli che è sempre pronto e disponibile ad aiutare lo sport a crescere in una città dove lo sport è fortemente sentito e vissuto da atleti di ogni età.