Pallamano, una vittoria e una sconfitta per gli atleti dell'Abc Bordighera (Foto)

Diversi impegni nel fine settimana per la squadra di pallamano under 17 dell’Abc Bordighera.

Sabato i ragazzi sono tornati in campo per il campionato francese under 17. “Partita tecnica, veloce e dinamica contro una squadra ben organizzata e di livello, infatti l'Ogc è la prima in classifica nel campionato francese" - commenta l’Abc Bordighera - “Il 1° tempo è finito 16 pari, quindi i nostri ragazzi sono riusciti a tenere bene il campo. La bravura degli avversari ha portato i nostri atleti a non tenere ritmo e tecnica come nel 1° tempo, gli avversari ci hanno studiato e dalle loro ali sono riusciti a segnare. Il nostro Awsman, top player con i suoi 17 goal realizzati, prova a tenere corte le distanze ma l'incontro alla fine termina Abc 26 - Ogc 32”.

Domenica, invece, è andata in scena la quarta giornata di campionato. “Partita semplice per i nostri ragazzi che si sono trovati di fronte ad una formazione ancora acerba ma desiderosa di imparare e crescere, sicuramente raggiungeranno i loro obiettivi” - fa sapere l’Abc Bordighera - “La partita parte subito in vantaggio per l'Abc Bordighera che gira facilmente la palla e trova il goal in molte occasioni. Il 1° tempo finisce 0 a 26. Il 2° tempo parte in salita per il Vigliano che però non si demoralizza e continua a giocare. Al fischio finale il risultato è Vigliano 2 - ABC 49. Complimenti alla sportività dei padroni di casa. Dopo le sconfitte nel campionato francese questa vittoria dona nuovamente morale e fiducia ai ragazzi dell'Abc. Ringraziamo, come sempre, tutti i nostri sponsor che ci sostengono continuamente”.