Il Centro Sportivo Italiano ha sette nuovi arbitri: ieri è terminato il corso di Ruben Revelli (Foto)

Si e concluso ieri il corso per arbitri di calcio, indetto dal Centro Sportivo Italiano (Comitato di Imperia Sanremo) con 7 nuovi arbitri. Il corso, tenuto dal formatore Ruben Revelli, si sviluppato in due fasi, quella teorica tenuta in sede del CSI di Imperia e quella pratica svoltasi sui campi.

I 7 partecipanti al corso sono Tommaso Anselmi, Simone Grasso, Cristiano Marongiu, Andrea Priori, Cristian Sebastianelli, Mattia Staltari e Monica Vignola. Tutti i partecipanti hanno superato brillantemente l'esame.

Venerdì prossimo, nella sede del Csi di Imperia alle 17, si terrà una semplice cerimonia con la presenza del Presidente del comitato Giorgio Minchella, quando verranno consegnati gli attestati.