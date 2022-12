Calcio femminile, le Sanremo Ladies volano in finale di Coppa Italia

Le Sanremo Ladies domenica pareggiano e così volano in finale di Coppa Italia. Le ragazze guidate da mister Ivan Busacca sono infatti riuscite a pareggiare per 2-2, fuoricasa, con l’Entella durante la partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile.

Un ottimo risultato per le Ladies del presidente Simone Ricci che in trasferta riescono a segnare grazie a Famà e a Marcucci portando a casa un pareggio fondamentale per garantirsi un posto nella finale.

Le Sanremo Ladies torneranno in campo domenica 11 dicembre per affrontare il Vado, che ha vinto contro Superba Calcio Femminile 0-1, in trasferta, all’andata e 5-0, in casa, al ritorno.