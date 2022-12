73° Festival di Sanremo: la giornalista Francesca Fagnani sarà co-conduttrice sul palco dell'Ariston

Una nuova co-conduttrice per il Festival di Sanremo 2023. L'annuncio è arrivato questa mattina per voce di Amadeus, ospite dell'amico Fiorello per la prima puntata di 'Viva Rai2'.

La giornalista Francesca Fagnani sarà sul palco dell'Ariston per la conduzione di una delle cinque serate della 73ª edizione, anche se non è ancora stata chiarita quale.

Intanto la rosa dei 22 big in gara (ai quali poi si aggiungeranno i 6 artisti da Sanremo Giovani) è già passata al vaglio dei bookmakers.

Secondo Sisal i favoriti, a parimerito, sono Ultimo e Marco Mengoni, seguiti da Giorgia, Elodie e Madame.

Le quote di Sisal per il 73° Festival di Sanremo sono: Ultimo 2.75, Marco Mengoni 2.75, Giorgia 5, Elodie 9, Madame 9, Colapesce e Dimartino 12, Tananai 12, Mara Sattei 12, Lazza 16, LDA 16, Ariete 20, Mr. Rain 20, Modà 20, Coma_Cose 25, Levante 25, Gianluca Grignani 33, Anna Oxa 33, Paola e Chiara 33, Articolo31 - 50, Rosa Chemical 50, Leo Gassmann 50, I Cugini di Campagna 100.