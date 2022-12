Taggia: i resti bruciati del camper dove morì Eliana Crema ora sono davanti al luna park, Comune valuta intervento verso Area24

In una situazione normale, il camper sarebbe stato rimosso non appena dissequestrato dall'autorità giudiziaria. La tragica morte della 54enne si scontra con un problema burocratico, legato al fallimento di Area24, proprietaria del luogo dove ha preso fuoco il mezzo.

A rendere grottesca la situazione il fatto che il camper si trovi a pochi metri dal Luna Park che si è recentemente insediato. Una condizione che ha creato aspre polemiche nella popolazione. Abbiamo interpellato il Comune sulla vicenda e ci confermano un interessamento e una sensibilità chiara sulla problematica la cui risoluzione tuttavia non dipende da loro non essendo proprietari del terreno.

Questo non vuol dire che non si interverrà. Se la proprietà non procederà alla rimozione, gli uffici comunali valuteranno l'iter corretto. Una possibilità potrebbe essere una diffida verso Area24 e un'ordinanza. Se il provvedimento non verrà eseguito a quel punto l'ente potrebbe intervenire salvo poi rivalersi sul proprietario per la spesa sostenuta per la rimozione dei resti del Camper, alcune migliaia di euro.