Mobilità transfrontaliera, convegno dei sindacati. Matarazzo (Csir Liguria-Paca): “Ci aspettiamo spunti da trasformare in azioni concrete”

La mobilità transfrontaliera sarà al centro del convegno in programma stamattina dalle ore 9 presso il Forte dell’Annunziata di Ventimiglia organizzato dal C omitato sindacale interregionale Liguria-Paca , organismo composto da Cgil , Cisl e Uil e dai sindacati d’Oltralpe Cgt , Fo e Cfdt .

“Ci accomunano problemi simili in materia di attraversamenti alpini, trasporto di merci e persone sia su gomma che su rotaia, in materia di legislazione sociale e del lavoro e della sanità. Abbiamo come obiettivo, portare un contributo alle possibili soluzione di tali problemi e l’argomento di questo convegno, la mobilità transfrontaliera, dovrà fornire degli spunti da trasformare in azioni concrete”, dice il presidente Csir Liguria-Paca Oscar Matarazzo.

"Mobilità transfrontaliera efficiente ed infrastrutture moderne per lo sviluppo ed integrazione dei territori di confine’ è il titolo, infatti, della Tavola rotonda che vedrà tra i suoi partecipanti il senatore Gianni Berrino, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, i sindaci di Mentone Yves Juhel e di Tenda Jean-Pierre Vassallo, il rappresentante di Rfi Michele Rabino, i sindacalisti Claudio Bosio (vicepresidente Csir), Marinette Rigotti (vicepresidente Csir) e il presidente di Csir Oscar Matarazzo.

Tra i temi che verranno affrontati quelli dei collegamenti con la val Roya in particolare dopo la tempesta Alex, le prospettive, quindi di sviluppo per i collegamenti Italia-Francia-Liguria e Piemonte per l’economia di confine, il raddoppio ferroviario a Ponente, la problematica del voltaggio nella stazione di Ventimiglia, la linea ferroviaria Nizza-Breil-Tenda-Cuneo-Torino.