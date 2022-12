Pallacanestro: Bvc Sanremo sempre incompleto per gli infortuni, sconfitta esterna a Cogorno

Villaggio Sport Cogorno-Bvc Sanremo 70-63 (26-6, 9-22, 18-19, 17-16)

Villaggio Sport: Papini, Sciutti 13, Brescia 2, Donati, Brega 20, Setaro M. 14, Setaro L. 3, Magagnotti 9, Belingheri, Mancuso, Toschi 9. Coach: Annigoni.

Bvc Sanremo: Tavanti 26, Ingenito 4, Genovese 5, Tacconi Davide 22, Dalla Rosa 6, Deda. Coach: Alessandro Deda.

Un Bvc Sanremo sempre largamente incompleto, ha perso con onore sul parquet del Villaggio Sport Cogorno.

Il commento del coach Alessandro Deda: “Siamo partiti malissimo come al solito, poi abbiamo giocato bene per il proseguimento della partita. Troppo poco, purtroppo, per vincere”.