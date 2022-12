Il quattro di coppia ragazzi della Canottieri Sanremo conquista la medaglia d'argento ai Campionati Italiani di Fondo sui 6 km

Il quattro di coppia ragazzi della Canottieri Sanremo ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati Italiani di Fondo sui 6 km del lago di Paola a Sabaudia. Grande conferma per Roberto e Alberto Strazzulla, oggi prima e quarta voga, già argento in due senza, e primo risultato di prestigio per Leonardo Arosio e Diego Consonni. I quattro ragazzi matuziani tutti del 2007 sono stati i migliori tra i ragazzi primo anno. Grande soddisfazione per il Coach Renato Alberti che vede i suoi atleti chiudere la stagione 2022 con due argenti (due senza e quattro di coppia) nei Campionati Italiani di Fondo, oltre ad un bronzo in singolo nella Silver Skiff ed un quarto posto in doppio sempre sul fondo.