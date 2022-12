Calcio, Promozione: troppo forte il Pietra Ligure per il Ventimiglia. I Savonesi vincono 5-1 e comandano la classifica in solitaria

Il capolista Pietra Ligure, si è rivelato troppo forte per il Ventimiglia che nulla ha potuto contro una squadra destinata a vincere il campionato.



Dopo soli 20' di gioco, gli ospiti avevano di fatto già chiuso l'incontro realizzando tre gol: al 2', l'ex- Dominici, deviava in rete da un cross dal calcio d'angolo; al 16', Insolito, approfittando di una disattenzione difensiva dei frontalieri, aggirando il portiere metteva in rete; al 19', da calcio d'angolo, nasceva il terzo gol con palla vagante in area che finiva a Corciulo, che lasciato colpevolmente solo, poteva appoggiare in rete. Il Ventimiglia, pare frastornato e rischia di capitolare ancora quando il Pietra colpisce un palo e con Insolito, al 27' impegnava Scognamiglio che deviava il suo tiro. Al 34', finalmente, si fa vedere anche il Ventimiglia con Gambacorta anticipato al momento del tiro da Vernice. Un minuto dopo, i frontalieri accorciano le distanze su rigore per fallo in area su Aretuso. Ventre dal dischetto spiazzava il portiere segnando il gol bandiera. Nel finale del tempo, per il Ventimiglia, si faceva più ardua la rimonta in quanto rimaneva in 10 per l'espulsione di Musumarra per doppia ammonizione.



In apertura di ripresa, provava Sparma con un tiro-cross ad impensierire Verrnice, ma il portiere bloccava a terra con sicurezza. Al 3', Insolito portava a quattro le reti per gli ospiti (doppietta oggi per lui), che realizzava con tiro rasoterra angolato .Nel finale di gara, al 46', dopo un palo colpito da Rovere, sulla respinta la palla rimaneva in area dove Puddu era pronto a ribadirla in rete .Il Pietra Ligure, conferma quindi il suo gran momento meritevole dell' attuale primato in classifica, mentre per il Ventimiglia, occorre subito voltare pagina e cercare di riprendersi con i prossimi impegni, sulla carta più agevoli contro il Baia Alassio, domenica prossima in trasferta e poi, prima della pausa delle feste, quando ospiterà l'Ospedaletti; squadre queste che sono in zona play-out.



Queste le formazioni:

VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Xhamo, Rea, Peirano, Musumarra (espulso al 40' per doppia ammonizione), Addiego, Oliveri, Aretuso, Gambacorta, Ventre, Sparma. Sono subentrati: Ierace, Allegro, Verbicaro, Ala , Akkioui. Allenatore: Massullo.



PIETRA LIGURE: Vernice, Andreetto, Pili, Ponzo, Corciulo, Insolito, Puddu, Dominici, Rovere, Szerdi, Bolia.Sono subentrati: Mehmetaj Guaraglia, D'Aprile, Odasso, Blanstein. Allenatore: Pisano.



Arbitro: Luca Magaglio (Sez. Imperia). Assistenti: Davide Botto e Sara Selvini (entrambi della Sez. di Genova).