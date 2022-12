Calcio: il cambio in panchina fa 'scattare' l'Imperia, i nerazzurri si impongono per 3-1 sulla Cairese al 'Ciccione'

IMPERIA 3 - CAIRESE 1

RETI: 24' Cassata, 29' Giglio, 47' Berretta (C), 62' Jebbar

IMPERIA: Cella, Ravoncoli, Bourkaa, Sancinito, Guida, Taddei, Virga, Giglio, Cassata (81' Minasso), Campelli, Jebbar (71' Morchio). A disposizione: Bova, Plando, Cassini, Panaino, Morchio, Ardissone, Fatnassi, Minasso, Lanteri. Allenatore: Bocchi.

CAIRESE: Rizzo, Facello, Nonnis, Boveri, Tona (73' Diamanti), Galli (65' Cuka), Sassari, Franzino, Poggi, Fabbri, Berretta. A disposizione: Moraglio, Mata, Briano, Brignone, Fontana, Diamanti, Chiarlone, Cuka, Battistel. Allenatore: Alessi

ARBITRO: Andrea Santeramo

ASSISTENTI: Valerio Bonavita e Giuseppe Nicolosi

AMMONITI: 4' Nonnis (C), 37' Fabbri (C), 38' Alessi (all.) (C), 39' Cassata

Il cambio di allenatore porta una vittoria per l’Imperia che, con Gianluca Bocchi in panchina batte per 3-1 la Cairese e rialza la testa dopo la sconfitta di domenica scorsa a Taggia. Per i nerazzurri una buona prova anche se, dopo il 2-0 iniziale, i valbormidesi riaprono la gara all’avvio della ripresa. Ci ha poi pensato Jebbar, con il 3-1, a metterla in ghiaccio.

La cronaca del primo tempo

1' Partiti, fischio d'inizio

4' Ammonito Nonnis che interrompe fallosamente una buona trama dell'Imperia

5' Cassata! Rovesciata del 9 su cross di Bourkaa. Palla alta sulla porta di Rizzo

14' Tiro-cross di Ravoncoli, Rizzo allontana con i pugni in tuffo

17' Berretta entra bene in area ma nel spostarsi il pallone sul piede forte viene fermato dalla retroguardia di casa

24' Goool, goool, goool la sblocca Cassata, proprio lui. Gran cross di Campelli per il 9 che in acrobazia sigla l'1 a 0

29' Il raddoppio dell'Imperia, il raddoppio di capitan Giglio con una gran conclusione dal limite dell'area. 2 a 0

37' Ammonito Fabbri per proteste

38' Giallo anche a mister Alessi per la stessa ragione

39' Cartellino per Cassata che entra bruscamente in scivolata

41' Colpo di testa a botta sicura di Sassari, salva e allontana Bourkaa a pochi metri dalla porta

42' Campelli! Gran tiro da posizione defilata del 10, Rizzo compie un'ottima parata e manda in angolo

44' Ancora Imperia. Palla c'è, palla non c'è di Jebbar in area e tiro con il piattone, prodigioso Rizzo nega il tris neroazzurro

45' Fabbri! Gran botta dalla distanza e traversa piena con pallone che rimbalza sulla linea. Finisce poi così il primo tempo 2 a 0 per una bella Imperia

Secondo tempo

1' Via alla ripresa

2' Accorcia le distanze subito la Cairese. Gol di Berretta, palo interno e palla in fondo al sacco. 2 a 1

12' Ospiti che spingono ora a caccia del pari

17' Il tris dell'Imperia. Palla da applausi di Campelli per Jebbar che è freddo davanti a Rizzo e fa 3 a 1

20' Primo cambio della gara. Fuori Galli dentro Cuka

26' Cambio anche per Bocchi. Fuori Jebbar dentro Morchio

27' Grande azione in ripartenza Imperia. Morchio conduce allungando per Giglio che pesca Taddei, il centrocampista calcia a botta sicura ma la difesa respinge

28' Diamanti rileva Tona tra gli ospiti

30' Cella è attento su un tiro da fuori e respinge, poi Poggi fallisce il tap-in

35' Salva tutto Guida, a corpo morto il 5 imperiese si immola e nega il 3 a 2 alla Cairese

36' Fuori un applaudito Cassata, dentro Minasso

45' Quattro minuti di recupero

49' Finisce così. L'Imperia torna alla vittoria e batte 3 a 1 la Cairese, in gol: Cassata, Giglio e Jebbar