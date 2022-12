Ventimiglia: mercoledì prossimo al Comunale, spettacolo teatrale a favore di Spes e Associazione Noi4You

Ancora una serata all’insegna del divertimento con lo spettacolo messo in scena dal gruppo ‘Adulti per caso’ con il Patrocinio del Comune di Ventimiglia. L’evento teatrale si terrà presso il Teatro Comunale mercoledì 7 dicembre, alle ore 21, con il gruppo ‘Adulti per caso’.

La commedia brillante dal titolo ‘Dov’è Edo?’ ideata e diretta dalla bravissima Giorgia Brusco, regalerà risate e un nobile fine: destinare il ricavato a sostegno dei progetti della SPES e dell'Associazione NOI4YOU.



La storia: “Sandro e Veronica sono alla prese con quello che sembra un incidente avvenuto nella loro casa. Nel tentativo di tenerlo nascosto per non finire nei guai, iniziano ad inventare una serie di bugie che innescano altrettanti equivoci.

A complicare la cosa, l'amico Ferdinando sfrutta la situazione per cercare di portare avanti una truffa che, secondo la sua opinione, lo farà diventare ricco. Accompagnati da personaggi bizzarri, una serata di spensieratezza e allegria”.



INGRESSO: € 10,00

PREVENDITA:

Calzature Farina Ventimiglia

al mattino:

- Centro Spes Roverino

- Negozietto Spes Via Aprosio (aperto le mattine del giovedì/venerdì /sabato)