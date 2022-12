La 'Sanremo Marathon' fa il botto con 1.100 partecipanti: tanti stranieri ma la vittoria va al toscano Marcello Villani (Foto e Video)

Alla fine sono partiti in 1.100, un numero record che ha battuto ogni precedente risultato, alla ‘Sanremo Marathon’ che si è disputata questa mattina tra la pista d’atletica di Pian di Poma nella città dei fiori e la pista ciclabile.

Una vera e propria invasione di atleti, quella di oggi a Sanremo, tra 308 iscritti alla Maratona, 345 alla ‘Mezza’, 394 alla 10 km e una sessantina alla Family Run. Una festa dello sport che ha avuto come unico neo un tempo decisamente diverso dallo scorso anno, quando il sole e una temperatura decisamente più mite avevano accompagnato i partecipanti.

Ma gli atleti non hanno dato conto al meteo che, tra l’altro, si è accanito proprio nel momento della premiazione visto che, tutto sommato, nel corso della gara la pioggia non si è vista sul percorso. Alla fine tutti soddisfatti, tranne qualche piccolo problema nella 10 km, dove qualcuno (ma l’organizzazione sta ancora verificando) avrebbe tagliato il percorso e, quindi, la classifica non è ancora stata redatta.

La gara principale è stata vinta da Marcello Villani di Pisa, con il tempo di 2.51.45, davanti all’olandese Alex Van Oostrum, arrivato pochi secondi dopo. Leggermente più staccato il torinese Daniele Fornoni. Sempre nella maratona vittoria femminile alla francese Irene Gorban, in 2.59.27, davanti Celeste Albertino e alla savonese Giulia Magnaldi.

La ‘Mezza maratona’ maschile è stata vinta da James Thompson in 1.13.34, davanti a Stefano Finazzi e Silvio Paluzzi. Quella femminile dalla torinese Elisa Viora in 1.28.24, davanti alle due francesi Charlotte Joinville e Fanny Scales.

La 10 km maschile è stata vinta dal francese Julien Gueydon in 34.03, davanti a Daniele Carlini e Alessandro Castagnino. Quella femminile da un’altra transalpina, Fanny Voirol (Valbonne) in 43.15, davanti a Monica Fierice e Cristina Parisi. Nella ‘Family’ Run’ vittoria di Filippo Bigal in 12.02, davanti a Nicolò Romeo e Simone Tirenna.

Sui 1.100 partecipanti da sottolineare la massiccia presenza straniera, a conferma della considerazione che ha la gara matuziana nel circuito podistico. Ben 187 atleti sono arrivati da fuori Italia e precisamente da: Austria, Francia, Ungheria, Germania, Belgio, Gran Bretagna, Svizzera, Repubblica Ceca, Principato di Monaco e Lituania.