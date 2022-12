In libreria il nuovo lavoro di Raffaella Fenoglio: i Dolci dello Zodiaco.

Con 220 pagine, a colori e con una impostazione grafica curatissima, il libro ci accompagna nella scoperta di un legame profondo e antico, quello fra gastronomia e le stelle. Da sempre le stelle dettano i tempi della semina e raccolto, e in un passato lontano anche che re e condottieri decidevano del futuro del loro regno, solo dopo aver consultato le stelle. Nella nostra vita quotidiana, spesso frenetica e sempre di corsa, si insinuano spesso zodiaco e oroscopo, ed anche se non ci crediamo fino in fondo, è difficile rimanerne del tutto estranei. Perché allora per un compleanno, Natale o una ricorrenza particolare non regalare o regalarsi un dolce spruzzato di mito, storia e magia che viene da lassù? Il libro arriva in un momento propizio, mentre cominciamo a pensare ai regali delle prossime feste.

Un ricettario astrologico di dolci spruzzati di mito, storia e magia, segno per segno. Ogni segno ha i suoi ingredienti e le sue caratteristiche emotive si abbinano a determinati sapori e ricette, alcune nate per esaltare altre per consolare. Ingredienti abbinati al temperamento del segno, le sue caratteristiche emotive, ma anche come riconoscere la propria costellazione nel cielo, leggende e miti a questa abbinati, e per finire un film perfetto da vedere o rivedere.

Una astroguida, già disponibile in libreria per cucinare divertendosi e facendo bene a noi stessi o a chi amiamo, edita da Kiwi editore ed inserita nella Collana di cucina Misù. Ideale per stupire i vostri ospiti a tavola con storie segrete e misteriose.

Gli autori:

Silvia Casini è scrittrice e sceneggiatrice. Raffaella Fenoglio è foodblogger e scrittrice per ragazzi. Francesco Pasqua è sceneggiatore ed editor cinematografico.

Silvia Casini e Raffaella Fenoglio hanno pubblicato Lettere d’amore in dispensa (Magenes). Insieme a Francesco Pasqua hanno pubblicato Un tè con Mr. Darcy (Ultra), La cucina incantata – Le ricette tratte dai film di Hayao Miyazaki (Trenta), 50 sfumature di caffè (Sonda), Indomite in cucina (Trenta) e Pulp Kitchen – Le ricette tratte dai film di Quentin Tarantino (Trenta).