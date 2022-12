Imperia: dal 16 al 21 dicembre, via Cascione in festa con Babbo Natale e mercatini 'green'

Via Cascione a Imperia sarà in festa dal 16 al 21 dicembre 2022 con i tradizionali mercatini all'insegna del ‘Green’ rigorosamente in difesa dell'ambiente e della manifattura artigianale. Anche Babbo Natale ha seminato in giro per la città meravigliose casette artistiche dove tutti i bambini potranno imbucare le loro letterine fino al 12 dicembre.

Il grande Babbo apparirà su splendida cabrio d'epoca sabato 17 sulle note dei violini e domenica 18 giocando con falchi, gufi e rapaci delle ‘Terre di confine’, ascolterà la lettura delle più belle lettere con il prezioso aiuto di laboriose e instancabili insegnanti.

Con Elfi e renne, si terranno laboratori per i più piccini con Babbo Natale Trampoliere e distribuzione di caramelle e frittelle dolci in via xx settembre per tutti e per tutta la durata dell'iniziativa. Le giornate saranno allietate da staff d'animazioni con divertenti personaggi. Martedì 20 dicembre alle h 11 il Coro dell'Istituto N.s. Misericordia, diretto dal Maestro Dario Amoroso, nel pomeriggio la band dei Patagarri ed infine mercoledì 21 dic. I canti Natalizi della Notte Santa , coro diretto da Margherita Davico, chiuderanno la 6 giorni .

Una visione rilassante di un centro città in festa che pur mantenendo la peculiarità di un evento su strada, offre spunti di riflessione sui nuovi stili di vita alla ricerca della semplicità e degli interscambi personali e consente al pubblico di acquistare in modo sostenibile dal produttore al consumatore e arricchire le tavole natalizie con prodotti naturali dai gusti semplici e genuini.

Il programma:







Il regolamento della posta per Babbo Natale a questo link

Gli organizzatori ringraziano l'Amministrazione Comunale e il gruppo commercianti di via Cascione e via XX Settembre per avere collaborato attivamente alla programmazione dell'evento