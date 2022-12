Ventimiglia: incendio stanotte in un'abitazione sulla via Romana, anziano ferito e muore il suo cane (Foto)

Incendio, questa notte intorno all’1.30, in una abitazione sulla via Romana, nella zona di frazione Latte a Ventimiglia. Secondo una prima ricostruzione sembra che, all’interno un anziano abbia lasciato una sigaretta accesa accanto al letto e, dopo essere andato in bagno, il mozzicone abbia fatto scatenare l’incendio.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde Intemelia e i Carabinieri. L’uomo è stato portato in ospedale a Sanremo, per una intossicazione da fumo, in codice giallo di media gravità. Nell’abitazione era presente anche un cane che, purtroppo, non ce l’ha fatta.

La strada dove è presente l’abitazione è molto stretta e non ha facilitato i soccorritori che, per raggiungerla hanno dovuto fare un tratto a piedi dopo aver lasciato i mezzi.