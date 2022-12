Si schianta con l’auto in via della Stazione e abbandona il mezzo. E’ accaduto questa notte a Ventimiglia, dove sono in corso indagini per capire cosa sia realmente accaduto.

Gli inquirenti che seguono il caso dovranno stabilire se l’auto sia stata rubata oppure se il proprietario l’abbia abbandonata per altri motivi. Nell’impatto l’auto ha anche buttato a terra due scooter.