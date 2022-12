Niente taxi di notte da Bordighera a Sanremo, il Consorzio Taxi è dispiaciuto per l'accaduto, ma...

Il Consorzio risponde alla lettrice che lamentava l'impossibilità di rientrare a Sanremo da Bordighera in orario notturno.

"Siamo desolati per quanto accaduto alla Sig.ra Laura,

il Consorzio Taxi Sanremo si avvale di un centralino attivo 24/24 ore per 365 giorni all'anno per soddisfare nel migliore dei modi la clientela.



Vogliamo ricordare alla gentile cliente che per legge il servizio è obbligatorio all'interno del territorio comunale e che quindi il disservizio è eventualmente da imputare alla mancanza dei taxi del Comune dove Lei si trovava.

Ci preme ripetere che siamo spiacenti della spiacevole esperienza vissuta ma è bene mettere a conoscenza la clientela che i Taxi di Sanremo sono obbligati a soddisfare prima gli utenti le cui chiamate provengono dal Comune di Sanremo e in seconda battuta, avendo possibilità e disponibilità, di fornire in modo soddisfacente un servizio anche ai clienti dei Comuni limitrofi nel caso in cui non riescano a reperire taxi in loco, soprattutto nelle ore notturne.

Il collega che Le ha suggerito di chiamare il centralino di Sanremo ha probabilmente omesso di ricordarLe che il servizio fuori Comune non poteva essere garantito e ne siamo dispiaciuti ma non riteniamo giusto essere accusati di un disservizio del quale non siamo responsabili.

Nella speranza che la Sig.ra Laura comprenda quanto esposto porgiamo cordiali saluti.

Il CDA

Consorzio Taxi Sanremo"