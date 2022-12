Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 4 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 4 DICEMBRE



SANREMO



9.00. Sanremo Marathon 2022. Partenza della 42km 21km dalla Pista di Atletica di Pian di Poma (il programma a questo link)



10.00. Sanremo Marathon 2022. Partenza della 10K e Family Run dalla Pista di Atletica di Pian di Poma (il programma a questo link)



10.00. Esposizione di fiori e stelle di Natale a cura dell’istituto Ruffini-Aicardi nel portico del Palafiori, fino al 23 dicembre



10.30-24.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto, fino al 15 gennaio 2023 (h 10.30/12.30-14.30/24)

10.55. ‘Autunno in Regata’: partenza della regata nell’ambito del 39° Campionato Invernale West Liguria a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio d’acqua antistante la città (più info)

16.45. Presentazione dei volumi ‘Fratelli. Boine, Campana e la Riviera ligure’ di Fabio Barricalla e Andrea Lanzola, prefazione di Marco Innocenti + ‘Carducci e Tintoretto. Appunti carducciani dal ‘Taccuino Matacotta’ di Dino Campana, a cura di Fabio Barricalla. Intervengono Fabio Barricalla e Andrea Lanzola. Coordina Gerson Maceri. Museo Civico di Sanremo, Piazza Alberto Nota 2, partecipazione libera

21.00. ‘Cantainverno 2022’: 1ª selezione del concorso canoro organizzato dall'associazione Viva Armea (finale il 26 dicembre). Mattatori della serata Agostino Orsino, storico presentatore, e Alex Penna in qualità di direttore artistico. Mamely di via Gioberti, info e prenotazioni 380 7098908

IMPERIA



9.00. Prospettive sui monti naviganti: escursione Lovegno - Valle Arroscia con itinerario ad anello lungo sterrate e sentieri accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo ad Imperia, info + 39 391 104 26 08 (più info)



10.30. ‘I'M Salute’: cinque giorni dedicati alla prevenzione, salute e benessere dei cittadini, grandi e piccini. Evento a cura del Comune e Asl1 che vede diversi specialisti e professionisti di Asl1, associa-zioni, autorità locali e non solo, declinare alla popolazione utili informazioni atte alla conduzione di re-golari e sani stili di vita. Biblioteca civica ‘Lagorio’, Calata Cuneo, spianata ‘Borgo Peri’ e pista ciclabile Borgo Prino', fino al 4 dicembre (scaricare la brochure con tutti gli appuntamenti a questo link)



15.00. Nell’ambito della 20ª rassegna di Musica Sacra ‘Dalle Piazze alle Cattedrali’, concerto di Natale a cura dell’Ottetto vocale ‘Cantus Firmus’ con Spirituals e brani natalizi in 4 lingue europee. Oratorio di San Pietro al Parasio, partecipazione libera

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

17.30. ‘Attente al lupo’: spettacolo con riflessioni e musica sul tema della violenza alle donne del Progetto Voc-Ale di Imperia. Evento a cura dello Zonta Club. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, piazza De Amicis

VENTIMIGLIA



10.00-18.00. 1ª Mostra di Modellismo Ferroviario con in esposizione plastici funzionanti, diorami, modellini in varie scale ed oggettistica ferroviaria storica proveniente dalla sede del M.N.T. Evento a cura dei soci del M.N.T. e del D.L.F. della città di confine, in collaborazione con il Märklinfan Club Italia e Rete Ferroviaria Italiana (h 10/12.30-15/18). Stazione Internazionale di Ventimiglia, ingresso libero



14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507

VALLECROSIA

16.30. Rappresentazione teatrale ‘Teatro e Musica’, organizzata dalla scuola di musica Pergolesi e Teatro della Luna di Vallecrosia. Sala polivalente del Comune

17.30-19.30. Mostra fotografica ‘Ritratto: ti catturo l’anima’ del fotografo Gerardo Salerno. Sala polivalente del Comune, fino all’11 dicembre

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



20.30. Per ‘Ponente Internazionale Film Festival 2022’, Cinema e Liguria: presentazione cortometraggi del concorso ‘Liguria in corto’ + alle 21.30, proiezione film ‘Mistero a Saint Tropez’. Cinema Olimpia (il programma)

TAGGIA ARMA

9.30. ‘Maratona di Sanremo e della Riviera dei Fiori’ su un percorso che interesserà i Comuni costieri transitando, in buona parte, sulla pista ciclo-pedonale del Parco Costiero

10.00-18.00. ‘Babbo Natale in Harley Davidson’ in Piazza Tiziano Chierotti: stand con materiale informativo dell’Associazione B.A.C.A. (Bikers Against Child Abuse ‘Motociclisti Contro l’Abuso sui Bambini’) + area con giochi vintage + Babbo Natale regala palloncini e caramelle a tutti i bambini + sfilata dei bikers dell’associazione B.A.C.A. vestiti da Babbo Natale per le strade cittadine (pomeriggio)

15.30. In ricordo della giornata contro le violenze sulle donne, proiezione di filmati e dibattito in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘La luna e i suoi raggi’. Ex Chiesa di Santa Teresa, ingresso libero

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato in Corso Roma e Piazza Martri della Libertà (ogni prima domenica del mese)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

9.00. ‘Mercatini di Natale' in piazza Garibaldi, ai giardini pubblici di piazza D’Armi e nel centro storico

CERIANA

9.00. ‘Aspettando il Natale’: laboratorio di decorazione floreale curato da Luciana Brezzo Maiga presso la Fondazione Asilo Infantile G.M.Rubini + apertura del Mercatino di Natale e dello stand del Comitato Festeggiamenti con Dolci e vin brulé (dalle 9.30 in Corso Italia) + alle 11.30, Aperitivo lungo presso il Bar Rina e Star Pub con la musica dal vivo della Berben Band + alle 15.30, presentazione del romanzo giallo ‘Terno secco con morto’ con l'autrice Morena Fellegara accompagnata dalle letture di Loredana De Flaviis (Salone della Fondazione Asilo Infantile G.M. Rubini in corso Italia)

16.00-22.00. Tradizionale mercatino dell'artigianato con prodotti realizzati dagli hobbisti: cucito, bijoux, carta e legno e prodotti del territorio per oggetti unici e personalizzati + concorso fotografico ‘I Colori di Ceriana’. Corso Italia

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



16.00. Festival de Musique Sacrée: ‘Songs of the Soul’: Opere vocali sacre da Bach a St Saëns con le grandi voci di domani – Le CA.LM. Église St Pierre du Haut-de-Cagnes (più info)



MONACO

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

12.00-22.30. Pista di Pattinaggio a rotelle installata sopra la piscina dello Stadio Nautico Ranieri III (alcuni roller sono a disposizione dei visitatori). Fino al 26 febbraio 2023

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.30. ‘Il Giro del Mondo in 80 giorni’: musical del capolavoro di Jules Vernes prodotto da Double D Productions (David Rozen e David Rebouh). Grimaldi Forum Monaco (info)

15.00. Concerto dell'Avvento con i solisti Arsis. Catherine Gamberoni, pianista. Programma: Saint-Saëns, Haendel, Vivaldi, Bach, Franck, Massenet. Chiesa Saint-Nicolas

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Recital Arcadi Volodos’ con Arcadi Volodos (pianoforte). Auditorium Rainier III (info)

18.00. Monte-Carlo Jazz Festival 2022: ‘A Very Chilly Christmas’, il nuovo spettacolo di Chilly Gonzales. Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo (più info)



18.30. Messa in italiano + concerto natalizio ‘Magnificat Anima Mea’. Direttore Andrea Albertini, al Violoncello Livia Rotondi, al Flauto Alessandra Masoero, Soprano Linda Campanella, Voce recitante Grazia Soffici + Inaugurazione e benedizione del presepe progettato e realizzato dal Consigliere della Dante Federico Soffici. Chiesa di Saint Charles

NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

14.00-23.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate