Imperia: nella 'Giornata per le persone con disabilità' ecco il Progetto Sport del Bki Imperia

"Ci sembrava un ottima occasione quella di oggi, la giornata internazionale delle persone con disabilità, per fare il punto sul Progetto Sport per Tutti di cui facciamo parte".

Interviene in questo modo la dirigenza del Bki Imperia, che prosegue: "In collaborazione con UISP Imperia e finanziato da Alfa Liguria siamo parte di questo splendido progetto che come dice il nome stesso punta all’inclusione anche sportiva di coloro che hanno una disabilità. In collaborazione con Anfass Imperia e Isah Imperia ormai da più di due mesi abbiamo ragazzi e ragazze che praticano la pallacanestro sotto la guida dei nostri preparati tecnici Luca Traverso, Sofia Pionetti, Nicolò Donati, Giorgia Bianchino".

Il progetto andrà avanti fino alla fine del 2023: "Questi progetti ci danno grande soddisfazione - dice il Presidente Andrea Berselli - è anni che li facciamo ma questa volta la dimensione è maggiore. Permettere a tutti di fare sport nel nostro caso basket è meraviglioso. L’inclusione è la base per abbattere le barriere che ancora sono erette nei confronti della disabilità e dare un piccolissimo aiuto a far questo è per noi motivo di orgoglio. Devo ringraziare la Uisp Imperia per averci coinvolto nel progetto e Anfass e Isah per averci affidato due volte alla settimana i loro ragazzi. Un ulteriore ringraziamento lo vorrei fare all’Associazione Sorridi con Pietro che anche quest’anno come ormai da anni ci da un contributo per la realizzazione di questi progetti".

Se anche altre persone con disabilità volessero prendere parte al progetto possono scrivere a imperiabasket@gmail.com e tramite il responsabile di progetto, Fulvio Damonte, verranno aggiunti ai gruppi già operativi.