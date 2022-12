Calcio: serie di partenze e arrivi per l'Imperia, ecco i 20 a disposizione per la prima di Bocchi

L’Imperia Calcio ha concluso il rapporto sportivo con i giocatori Daniele Melandri e Valentino Cernaz. Entrambi per problemi personali hanno richiesto di avvicinarsi a casa, il primo a Ravenna, mentre il secondo in Argentina. Stesso discorso vale per Alex Paraschiva, trasferitosi al Taggia, e per Daniele Puddu con il quale consensualmente si è stabilito di rescindere il legame sportivo.

Al contempo la società annuncia diversi nuovi tesseramenti di comprovato livello. Oltre al già sceso in campo, dimostrando le sue capacità fisiche e di corsa, Federico Virga arrivano: Lorenzo Gandolfo difensore classe 2002 dal Vado, Francesco Saviozzi, classe 1994, tra i più prolifici bomber della categoria giocata per diverse stagioni con la maglia della Cairese e Lorenzo Cassata, autore di 11 gol nella passata stagione in Serie D, di ritorno in neroazzurro dal Bra.

I tre hanno già preso parte ai primi allenamenti diretti da mister Gian Luca Bocchi. Cassata e Gandolfo saranno disponibili per la partita di domani, mentre l'ufficializzazione di Saviozzi arriverà lunedì per un accordo intercorso tra le società Imperia e Cairese, avversaria di turno.

Per la prima in panchina Bocchi ha inoltre scelto 20 convocati. Out Polisena per un infortunio avuto domenica sul campo del Taggia, dentro, come detto, Gandolfo e Cassata oltre a capitan Giglio di ritorno dalla squalifica.

Questa la lista completa: Ardissone, Bourkaa, Bova, Campelli, Cassata, Cassini, Cella, Fatnassi, Gandolfo, Giglio, Guida, Jebbar, Minasso, Morchio, Panaino, Plando, Ravoncoli, Sancinito, Taddei, Virga.