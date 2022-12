Calcio: la Sanremese ingaggia l'attaccante Antonio Mesina: arriva dal Casale dove ha segnato 5 reti

La Sanremese Calcio ha ingaggiato l’attaccante Antonio Mesina, classe 1993. Nella prima parte di questa stagione Mesina ha indossato la maglia del Casale (10 presenze, 5 gol).

Lo scorso anno, invece, con il Sestri Levante ha realizzato 15 reti in 37 partite. Nato l’11 gennaio del 1993, alto 1.77, Mesina è una punta centrale che può svariare su tutto il fronte offensivo. In carriera ha al suo attivo oltre 160 gol in quasi 280 presenze tra serie C, D ed Eccellenza.

Ha vestito anche le maglie di Budoni, Ascoli (Primavera), Samassi, Castiadas, Muravera, Tonara, Arezzo, Torres e Gelbison. Mesina si è già aggregato al gruppo ed ha scelto la maglia numero 24.