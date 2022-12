Calcio a 5 serie C, per l'Airole Women storica qualificazione alle final four regionali di Coppa Italia

Due vittorie in tre giorni per l’Airole FC nella serie C ligure del calcio a 5 FIGC. Ieri sera infatti al PalaRoja il team maschile biancoverde ha battuto per 9-4 il San Lorenzo nella quinta giornata del girone A portandosi al terzo posto solitario in classifica alle spalle della coppia di vertice composta da Taggia e Imperia in attesa della trasferta di venerdì prossimo a Pompeiana sul campo del santo Stefano.

Subito in vantaggio per 2-0 grazie a Filippo Caramello Canzone e Marco Foti, nuovamente Capitano a causa dell’assenza di Davide Trama, l’Airole ha dovuto fare i conti col ritorno veemente degli ospiti che si portavano in vantaggio per 3-2 prima di subire il nuovo break locale siglato da altre due reti di Caramello Canzone grazie alle quali gli uomini di coach Cristian Biancheri chiudevano all’intervallo sul 4-3. Viverne che dilagavano nella ripresa fino all’8-3 ancora con Caramello Canzone, Foti e la doppietta del rientrante Vincenzo Gullace. Il parziale 8-4 ospite veniva poi subito riequilibrato da Angelo Riggio alla sua prima rete in biancoverde a coronamento di un inizio di stagione clamoroso culminato con una maglia da giocatore di movimento dopo l’avvio nella veste di secondo portiere alle spalle di Gabriele Prato anche ieri autore di grandi interventi col supporto in difesa della consueta ottima prova di Joel Valenti ed Antonio Romano. Si chiudeva così sul 9-4 una partita spettacolare in cui si segnalavano nel primo tempo anche un legno ospite e due pali per i padroni di casa colpiti da un Fabio Casellato apparso sempre più in crescita dopo l’infortunio estivo che ne aveva condizionato l’inizio di stagione.

Una festa del gol che ha quindi seguito di due giorni quella delle Airole Women scese in campo sempre al PalaRoja mercoledì sera contro il Vado FC nella quarta giornata del girone unico di Coppa Italia della Liguria. Una vittoria per 8-2 che ha permesso alle ragazze biancoverdi, alla loro stagione d’esordio, di far raggiungere all’Airole le sue prime final four di Coppa Italia della storia, una competizione da sempre stregata nel settore maschile causa di numerosi episodi sfortunati.

Passate in vantaggio con i gol di Cecilia Musizzano e Tiziana Ferreri, alla sua prima gara in biancoverde, le Airole Women chiudevano il primo tempo in vantaggio per 2-0 prima di dilagare nella ripresa con la doppietta di Giada Pennini, la tripletta di Andrea Cento e la prima marcatura di Monica Paradiso altra esordiente in biancoverde della serata. Le rossoblù ospiti, dopo aver trovato due break sul 5-1 e sul 6-2, cercavano proprio in quest’ultima occasione di rientrare in partita trovando però sulla loro strada le parate di Marta Rebaudo oltre ad una grande prova di Giorgia Gaudioso e Claudia Ferrari arrivata in più occasioni anche vicina al gol con potenti tiri da fuori area. La seconda vittoria in tre partite permette così alle Airole Women di raggiungere matematicamente le storiche final four rendendo la gara di martedì prossimo a Genova in casa della corazzata Città Giardino Marassi utile solo per cercare di accedere alle finali in una posizione di classifica migliore rispetto all’attuale terzo posto.

Una settimana che ha quindi dato grandi soddisfazioni al club della Val Roja con il Presidente Stefano Ricci che si è complimentato ieri nel dopo partita: "Congratulazioni ai coach Cristian Biancheri e Davide Trama e alle due squadre per questi straordinari risultati ed in particolare per queste prime final four di Coppa Italia della nostra storia. Abbiamo ancora tante partite molto importanti prima della sosta natalizia e sicuramente questa è la strada giusta da intraprendere. A nome della società desidero fare i complimenti a Tiziana Ferreri in particolare per il gol alla sua prima partita con noi ed in generale per la sua carriera. E' davvero un onore avere in squadra una giocatrice che da tanti anni rappresenta per il calcio femminile locale un grande esempio di impegno, passione e fantastiche prestazioni in campo".