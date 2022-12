Taggia Arma: sabato prossimo Villa Boselli apre le sue porte per la nona edizione di 'Natale a Villa Boselli'

Natale a Villa Boselli, appuntamento divenuto ormai irrinunciabile ber i bambini della riviera di ponente, apre le sue porte per la sua nona edizione, sabato 10 dicembre.

Confermato il format dell’edizione 2021: Villa Boselli, il suo giardino e le strade adiacenti, si trasformano in un vero e proprio angolo dei sogni a misura di bimbo. Dalle 10 alle 18 infatti, saranno presenti spettacoli di magia, giocolieri, gonfiabili, l’ufficio degli Elfi per scrivere e spedire la letterina di Natale, trucca bimbi, mini kart, mercatino di Natale, laboratori, patatine, caldarroste, cioccolata calda, merende per tutti i gusti. Alle 14.45 arriverà Babbo Natale e si tratterrà per tutto il pomeriggio con i bambini per la tradizionale foto ricordo.

Ma c’è di più! Venerdì 9 viene riproposta l’inaugurazione del villaggio di Natale. Dalle 16.45, alla presenza del Sindaco Mario Conio, si terrà l’accensione dell’albero in Villa Boselli, preceduta da una breve esibizione della banda musicale P. Anfossi, e seguita da un rinfresco. Sarà il momento per salutare i rappresentanti di enti ed associazioni che a vario titolo si impegnano per il nostro comune, e per dare appuntamento alla festa del giorno seguente a tutta la città.

"Intendiamo ringraziare din da ora tutti quanti - dice il Comitato organizzatore - poiché, per il nono anno consecutivo, hanno reso possibile questo evento ed hanno contribuito a migliorarlo. L’Amministrazione Comunale in primis, sempre attenta ai suoi piccoli cittadini, Regione Liguria, che da ormai 3 anni contribuisce in maniera fattiva alla realizzazione dell’evento, ed infine commercianti e professionisti della zona, che non hanno mai smesso di dimostrare la loro vicinanza ai più piccoli".



"Ringrazio il Comitato organizzatore, i commercianti, i professionisti e tutti coloro che hanno colto lo spirito di questa iniziativa – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana -, appuntamento fisso delle Feste nel segno del vero significato della comunità e della condivisione. Riportare lo spirito autentico del Natale e la socialità nel centro di Arma di Taggia, tra le famiglie e i giovani, e allo stesso tempo promuovere il nostro territorio è molto importante. Sono iniziative come queste, intergenerazionali, che ci fanno riscoprire il valore del dono e dell’aggregazione”.