Speciale weekend: un inizio di dicembre aspettando Natale, ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Ancora tre settimane ed è Natale. Le città sono già tutte agghindate a festa ed iniziano i primi appuntamenti dedicati all’evento più magico dell’anno. Il tutto all’insegna del risparmio energetico come ad esempio Diano Marina dove questa sera alle ore 18.00. in piazza del Comune, saranno accese le luminarie con lampadine a led precedute alle ore 16.30 dal concerto di Natale della Banda della Città di Diano Marina mentre nell’aria aleggerà musica in filodiffusione.

A Sanremo è tutto pronto per vivere l’atmosfera natalizia con divertenti novità, come quelle dedicate ai più piccoli ai quali è rivolta principalmente la favola natalizia, e il ritorno del concerto in piazza per Capodanno con la partecipazione di un’artista d’eccezione: Irene Grandi. Ma intanto questo fine settimana si potrà visitare un’esposizione di fiori e stelle di Natale nel portico del Palafiori, mentre in Piazza Brigida, nel cuore della Pigna, saranno allestite cassette natalizie con all’interno un villaggio di Natale, letture e giochi di gruppo.

Dalle 14.30 di oggi una speciale slitta consegnerà dolcetti e caramelle ai bimbi di Taggia, Arma e Levà e domenica tris di appuntamenti con: Babbo Natale in Harley Davidson insieme ai bikers dell’Associazione B.A.C.A. (Bikers Against Child Abuse); la proiezione di filmati e dibattito in merito alla violenza di genere, in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘La luna e i suoi raggi’ e il passaggio della Sanremo Marathon.

Domenica lo spirito e la magia del Natale accenderà il centro storico di Ceriana con una serie di eventi durante tutta la giornata. Si inizia alle 9 con il laboratorio di decorazione floreale presso la Fondazione Asilo Infantile G. M. Rubini. Dalle 9.30 in Corso Italia si terrà l’apertura del Mercatino di Natale e dello stand del Comitato Festeggiamenti con dolci e vin brulé. Alle 11.30 Aperitivo lungo presso il Bar Rina e Star Pub con la musica dal vivo della Berben Band. Alle 15.30 nel Salone della Fondazione Asilo Infantile G.M. Rubini è in programma la presentazione del romanzo giallo ‘Terno secco con morto’ con l'autrice Morena Fellegara accompagnata dalle letture di Loredana De Flaviis.

È arrivato a mille il numero di iscritti alle gare della Sanremo Marathon (maratona, mezza maratona, 10 km e family run) in programma domenica. Confermata la sede di partenza che, come il traguardo stesso, sarà posta nel campo di atletica a Pian di Poma a Sanremo. Di grande fascino è infatti il giro finale dell'anello, come avviene per esempio per la maratona olimpica. La maratona e la mezza maratona andranno prima in direzione Ospedaletti, dove al fondo della pista ciclabile sarà posto il giro di boa, per poi dirigersi verso levante. Il tracciato comprenderà sia la pista ciclabile, sia alcuni tratti di lungomare (Sanremo e Santo Stefano al Mare) sia alcune vie dei centri storici (Riva Ligure). Il secondo giro di boa, prima del rientro a Sanremo, è stato fissato all'inizio della galleria di San Lorenzo al Mare per la maratona e poco dopo zona La Vesca per la mezza maratona. La 10 Km, dopo il via al campo di atletica, procederà invece subito verso levante, fino all'inizio delle spiagge dei Tre Ponti, dove ci sarà l'inversione. La family run, per uno sviluppo di circa 3 Km, si svolgerà interamente nel tratto sanremese della pista ciclabile.



Per gli amanti della scienza consigliamo una conferenza dello scienziato imperiese Michele Battistin dal titolo ‘Dalla fisica delle particelle alle centrali nucleari di nuova generazione’. Battistin parlerà appunto delle sue esperienze al CERN e, soprattutto, del suo lavoro nell'ambito di un progetto volto a ricercare fonti di energia nucleare sostenibile. L’appuntamento è all’Auditorium Carlo Carli, in Via Garessio 11, alle ore 16.

Nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni della linea Ventimiglia/Genova Voltri, oggi e domani, nei locali della Stazione Internazionale di Ventimiglia, si terrà la 1ª Mostra di Modellismo Ferroviario. La mostra, con in esposizione plastici funzionanti, diorami, modellini in varie scale ed oggettistica ferroviaria storica proveniente dalla sede di Taggia del Museo Nazionale dei Trasporti, sarà aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, con ingresso libero. Saranno disponibili in vendita anche alcuni Gadget del Museo Nazionale dei Trasporti.



Non mancano all’appello anche alcuni spettacoli teatrali. Per i trent'anni su Ventimiglia della Caritas Intemelia, questa sera al teatro comunale della città di confine si terrà uno spettacolo teatrale. La compagnia teatrale dell’OdV Caritas Intemelia ‘Teatro Abusivo’, diretta da Davide Barella e accompagnata dalle musiche originali di Trio Scampato +1, porterà in scena 'La figlia di Carmine'. La serata rientra nell’ambito del progetto GenerAzioni2022 di Regione Liguria e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Domenica, alla Biblioteca Civica L. Lagorio di Imperia (ore 17.30), verrà messo in scena uno spettacolo con riflessioni e musica sul tema della violenza alle donne dal titolo 'Attente al lupo'. Lo spettacolo è stato curato dal Progetto Voc-Ale di Imperia.

Questa sera tornerà ‘Autunno/Inverno’, la rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali affiliate FITA della Provincia di Imperia che terminerà sabato 25 febbraio 2023. Dieci le serate che si svolgeranno presso il Teatro Concordia di Diano Castello con inizio alle ore 21. Per la quarta serata si esibirà la compagnia ‘Ramaiolo in Scena’ di Imperia con la commedia brillante ‘Funny Money’ di Ray Cooney.

Al Teatro della Federazione Operaia di Sanremo stasera è in programma una serata in onore del Maestro Nicodemo Bruzzone con l’occasione della uscita del libro ‘Demo Bruzzone tra Barzizza e Giacomazzi’ scritto da Freddy Colt con l’apporto di diverse voci e testimonianze. Bruzzone nacque a Sanremo nel 1922, ma raccolse le sue migliori soddisfazioni altrove (a Milano, a Londra, in Germania…). Ma quest’anno, in occasione del Centenario della nascita, la sua città gli ha tributato diverse occasioni di ricordo. Ne parlerà Freddy Colt dialogando con la giornalista Giulia Cassini, mentre terrà un intervento rievocativo anche il maestro Davide Tepasso, compositore sanremese di musica sacra, già allievo di Bruzzone.





Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l'Agenda Manifestazioni.

