Diano Marina: successo di partecipanti per l'incontro 'Le Mafie hanno anticipato la globalizzazione?' (foto)

Durante la conferenza, davanti ad un pubblico di adulti ma anche di giovani studenti del liceo scientifico, il questore di Imperia Dr. Giuseppe Felice Peritore, il procuratore della Repubblica di Imperia Dr. Alberto Lari ed il vice questore del centro operativo di sicurezza cibernetica di Genova Dr. Alessandro Carmeli hanno affrontato il tema delle mafie e di come queste organizzazioni abbiano anticipato la globalizzazione con le loro reti di traffici illeciti. In seguito la giornalista Lucia Scajola ha intervistato l’ing. Mauro Esposito in qualità di testimone e vittima di estorsioni da parte di associazioni mafiose a Torino. Sul finale come di consuetudine è stato dato spazio agli studenti delle scuole superiori che hanno fatto diverse domande di approfondimento ai relatori.