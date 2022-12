Sanremo: grave incidente nella notte a Bussana, motociclista trasportato al Santa Corona in gravi condizioni

Grave incidente stradale, questa notte intorno alle 2, sulla statale Aurelia all’altezza di Bussana a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione un motociclista è finito sull’asfalto per cause ancora in via d’accertamento.

All’origine dell’incidente potrebbe esserci l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Il motociclista è stato soccorso dal personale medico del 118 e, quindi, trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure da un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia, in codice rosso di massima gravità.

I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti del Commissariato di Sanremo.