Ventimiglia: il Liceo Aprosio ordina 250 dolci a sostegno della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica

Con oltre 250 dolci ordinati a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, ancora una volta il liceo Aprosio di Ventimiglia si colloca tra gli istituti più solidali di Italia.

Ieri mattina si è tenuto un incontro coi ragazzi delle classi con la ex studentessa del liceo affetta da questa patologia, Miriam Colombo, diventata uno dei volti più popolari come testimonial in Italia per la fibrosi cistica.

Miriam, spalleggiata dal prof. Perotto (anima e cuore del liceo e promotore dell'incontro), ha spiegato ai ragazzi il suo vissuto, interagendo con loro e ringraziandoli personalmente del sostegno alla ricerca. Il liceo Aprosio si è sempre distinto per la solidarietà verso questa patologia genetica, oranizzando incontri ed eventi come la maratona benefica.