Taggia: con Spazio Conad si potranno donare punti spesa per trasformarli in denaro per le associazioni nel sociale (Foto e Video)

A Taggia i punti spesa dello Spazio Conad potranno diventare soldi da donare alle associazioni sociali del territorio. È l'iniziativa al centro di un accordo siglato in Comune tra Spazio Conad Arma Taggia, rappresentato da Franco Lupi e Ivano Pinasco, insieme al Direttore Roberto Bellini, il sindaco di Taggia Mario Conio, l'assessore ai servizi sociali Laura Cane e la dirigente Ilaria Natta. Con loro, i rappresentanti delle realtà beneficiarie: B.A.C.A. (Bikers Against Child Abuse), Emila, ANGSA e La Casa Grande di Giz.

Come funziona l'iniziativa

La campagna nazionale del gruppo Conad alla quale aderisce l'importante punto vendita di Taggia si chiama "SosteniAmo le passioni". Da gennaio 2023, facendo la spesa presso lo Spazio Conad di via Privata Roggeri ad Arma di Taggia, ogni 10 euro di spesa, i clienti riceveranno un punto cuore e con 35 di questi si otterrà un buono cartaceo del valore di 2,5 euro. A quel punto le persone dovranno scegliere a quale delle quattro associazione donarlo. I 'buoni cuore' saranno trasformati in soldi che il Conad donerà alle associazioni entro ottobre dell'anno prossimo.

Le quattro associazioni

Le quattro realtà coinvolte in questa campagna di sostegno per il sociale sono state indicate dall'ufficio Servizi Sociali del Comune di Taggia. Si tratta di associazioni molto attive su Taggia che operano nell'aiuto e nella tutela dei soggetti più fragili. I B.A.C.A. sono dei motociclisti che si occupano di aiutare i bambini vittime di abusi creando un ambiente protetto intorno a loro, fatto di persone pronte a tutelare queste giovani vittime. Emila, è un gruppo che promuove il concetto di inclusione delle persone con disabilità attraverso l'agricoltura sociale. ANGSA, invece, si occupa della difesa delle persone con autismo aiutando le famiglie dal 1985. La Casa Grande di Giz, è quella più giovane delle quattro, nata nel 2021, per aiutare le famiglie che affrontano problemi di carattere psichico (ritardo cognitivo e non solo) che possono presentarsi nella prima infanzia.

Un aiuto per i volontari del territorio

"E' una di quelle iniziative che amo particolarmente - spiega il presidente di Spazio Conad Arma di Taggia, Franco Lupi - Ci permetterà di raccogliere aiuti che verranno donati a queste associazioni da parte di tutti i clienti che giornalmente ci vengono a trovare facendo la spesa. Chiamarla raccolta punti può sembrare riduttivo. Siamo sempre più vicini al territorio. Vogliamo operare concretamente su un territorio fatto di persone, amministrazioni ma soprattutto volontariato. I volontari devono ricevere la vicinanza, noi aiuteremo a sensibilizzare e far conoscere queste realtà"

"Una iniziativa dal forte valore sociale - sottolinea l'assessore ai servizi sociali di Taggia, Laura Cane - grazie al gruppo Conad e al presidente Lupi e al direttore Bellini perchè con questa attività andremo ad aiutare e sostenere concretamente ed economicamente quattro realtà di Taggia. Sono associazioni con cui lavoriamo a stretto contatto quotidianamente. I problemi sono tanti, l'ufficio ci lavora ogni giorno ma non possiamo fare a meno del volontariato. Sono la parte fondamentale del territorio".