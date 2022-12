Sanremo: il 'Comprensivo' Centro Ponente ha consegnato i Diplomi ai 'messaggeri' della Scuola Primaria 'A. Rubino'

Nell’ambito dell’iniziativa nazionale di promozione del libro e della lettura dal titolo #ioleggoperché (svoltasi tra il 5 e il 13 novembre 2022), un gruppo di bambini e bambine del Rubino, dalla prima alla quinta, ha svolto il compito di messaggero presso la libreria Sanremo Libri, promuovendo la donazione di libri alla biblioteca scolastica “La stanza di Arianna”.

I diplomi sono stati consegnati ai messaggeri la mattina di mercoledì scorso e si è trattato di una cerimonia semplice, ma ufficiale perché la consegna è stata effettuata dalla Preside dell’I.C. Sanremo Centro Ponente, Dottoressa Beatrice Pramaggiore, accompagnata dal suo Collaboratore, il docente Carmine Allocca.

La Preside ha chiesto ai bambini di spiegarle in cosa consiste il compito di messaggero; un bambino di V è intervenuto e le ha raccontato che consiste nell’avvicinare un cliente e nel chiedergli se vuole donare un libro alla biblioteca della scuola.

In realtà svolgere il ruolo di messaggero va al di là della semplice proposta di acquisto di un libro. Si tratta di un’esperienza molto formativa: qualcuno ha dovuto fare i conti con la timidezza e appoggiarsi a un compagno o a una compagna “di avventura” per sentirsi più sicuro; qualcun altro, particolarmente intraprendente, ha avuto bisogno di essere aiutato a contenersi per lasciare spazio anche agli altri; a ognuno è stata data la possibilità di “esplorare” la libreria con calma e di scegliere nel reparto bambini/ragazzi i libri da proporre ai clienti; tutti i messaggeri del Rubino, durante lo svolgimento del loro compito, hanno dovuto confrontarsi con ragazzi più grandi, di seconda media, presenti in libreria in contemporanea per promuovere la donazione di libri al loro I.C.

Bambini e bambine si sono dimostrati così entusiasti del ruolo assunto da voler ripetere l’esperienza nei giorni successivi. Al termine di ogni turno è stato necessario svolgere un’opera di convincimento per farli desistere.

La cerimonia si è conclusa con i ringraziamenti da parte della Preside Beatrice Pramaggiore per l’importante incarico svolto dagli alunni e dalle alunne. Se tutti gli studenti e le studentesse della scuola Rubino potranno usufruire di nuovi libri, è infatti per merito dei suoi messaggeri: Abdelhak, Alessia, Andrea, Arianna, Beatrice, Dilan, Emanuel, Emma, Giovanni, Leonardo, Marwa, Sara, Tommaso e Vittorio.