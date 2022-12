Parte dal Museo Civico di Sanremo il tour nazionale di Cna che promuove il 'Turismo esperienziale' (Foto e Video)

Parte da Sanremo un importante tour nazionale, promosso da Cna sul ‘Turismo esperienziale’. “Ripensare la destinazione turistica come esperienza”, questo il tema dell’incontro di oggi, svolto al Museo Civico della città dei fiori, alla presenza del Senatore Gianni Berrino, del vice Presidente della Regione Alessandro Piana, dell’Assessore regionale Marco Scajola e dell’Assessore comunale Sara Tonegutti.

Ospiti illustri a livello nazionale per il convegno, con il presidente nazionale di Cna Turismo e Commercio, Marco Misischia, insieme al direttore nazionale Ecipa Giuseppe Vivace, Cristiano Tome coordinatore nazionale Cna Turismo, Olmo Romeo presidente regionale Cna Turismo, oltre ai sindaci di Badalucco e Olivetta San Michele e Vessalico e al Consigliere comunale Mario Robaldo.

Il turismo esperienziale si rivolge alle esperienze che si possono fare nei luoghi come la Liguria, dove ci sono ricchezze di paesaggio, assistere alle produzioni, vivere il territorio ma anche l’enogastronomia. “Non solo visite delle città e delle bellezze architettoniche – dice il Presidente di Cna Turismo e Commercio a livello nazionale, Marco Misischia – anche altro da fare, come nella tendenza turistica attuale. Bisogna ragione come fossimo residenti quando andiamo a visitare altre località”.

“E’ un gran tour della formazione sul turismo – ci ha detto Cristiano Tomei coordinatore nazionale Cna – per poter formare competenze per le imprese. Il turismo, dopo la pandemia sta andando bene ma dobbiamo fare di più per conquistare i mercati internazionali. Dobbiamo orientare le imprese per essere competitive con i buyer internazionali e con i flussi turistici”.

Perché il tour parte da Sanremo? Ce lo spiega Giuseppe Vivace, direttore nazionale Ecipa: “Perché la Liguria è una regione ad altra attrazione turistica e dove Cna sta strutturando un’offerta importante, integrata e di filiera, creando nuove figure competenti in merito. L’abbiamo scelta anche per la sua bellezza e perché stiamo investendo molto nella Liguria”.