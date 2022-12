Imperia: ieri in Biblioteca conferenza sul tema "Marlene: mito e leggenda dell'Angelo Azzurro"

Ieri si è svolta presso la Biblioteca Civica di Imperia l'annuale conferenza dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco della provincia di Imperia. "Marlene: mito e leggenda dell'Angelo Azzurro" è il titolo proposto dall'Istituto, promotore di eventi culturali di spessore sul territorio, che il professor Marco Salotti, esperto di storia e critica del cinema, ha saputo sviluppare con maestria, passione e con una forte presenza scenica.

La manifestazione si è svolta in collaborazione con il Comune di Imperia, rappresentato per l'occasione dal Consigliere con delega alla Cultura Antonello Motosso. Importanti le collaborazioni con le scuole della provincia di Imperia per la realizzazione della manifestazione.

La locandina dell'evento è stata realizzata dal Liceo Artistico di Imperia con l'attenta supervisione della Prof.ssa Fabiola Brisigotti e l'intrattenimento musicale è stato curato dal neonato Liceo Musicale"G. D. Cassini" di Sanremo: un duo composto da tromba e pianoforte, coordinato dal prof. Mauro Ansaldi, ha accompagnato la vicepresidente ICIT Bianca Grommel in un'intensa interpretazione dell'iconico brano Lili Marleen.

Non poteva mancare l'accoglienza al pubblico delle ragazze dell'Istituto Tecnico Turistico del "Ruffini" di Imperia, coadiuvate dalla prof. ssa Gisella Rosso. "A pochi giorni dal 25 novembre ci piace proporre a tutte e voi e a tutti voi un'icona assoluta del cinema della prima metà del Novecento, una diva che é entrata nell'immaginario collettivo per aver imposto un nuovo modello di donna colta, ribelle ed emancipata", dichiara Stefania Modesti, presidente ICIT.