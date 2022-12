Pilota di Formula 1 fa tappa a Ventimiglia, George Russell avvistato a Marina San Giuseppe

Star dello sport avvistata a Ventimiglia. Si tratta del pilota di Formula 1 George Russell che oggi ha visitato la città e provato, in bici, la pista ciclabile.

Il pilota britannico, a Marina San Giuseppe, si è reso disponibile a scattare foto con i fan, come è successo al ventimigliese Cristian Savasta. Non è la prima volta che volti noti nel mondo dello sport fanno tappa nella Riviera dei Fiori attratti dal clima, dal cibo, dalla ciclabile e dalle bellezze del territorio.

(Foto di Cristian Savasta)

Passato in Mercedes, Russell ha iniziato la stagione 2022 con un quarto posto in Bahrein, seguito da un quinto posto in Arabia Saudita. Nella gara seguente, in Australia, ha ottenuto il primo podio con il team tedesco, arrivando terzo al traguardo. La striscia di risultati utili è continuata anche nelle sei gare successive, che Russell ha chiuso sempre tra i primi cinque, cogliendo anche due podi, a Barcellona e Baku, dove ha conquistato il terzo gradino. Dopo un ritiro a seguito di un incidente con Zhou Guanyu, e un quarto posto, in Francia è riuscito a tornare sul terzo gradino del podio dietro al compagno Lewis Hamilton. In occasione del Gran Premio d'Ungheria è riuscito a conquistare la sua prima pole position in carriera, mentre in gara ha chiuso terzo. Dopo un altro quarto posto in Belgio, Russell ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale nel Gran Premio d'Olanda, dove ha chiuso al secondo posto alle spalle di Max Verstappen. Russell ha poi conquistato un altro podio in Italia, mentre a Singapore ha concluso, per la prima volta in stagione, una gara fuori dai primi cinque, arrivando 14º ma comunque è riuscito a segnare il giro più veloce.