Calcio giovanile: domani mattina sfida tra i bimbi della ASD Badalucco e del Ceriana

Domani, alle 10.30 nell’area sportiva regione Premartin a Badalucco scendono in campo i più piccoli del vivaio ASD Badalucco. Affronteranno in una partitella di calcio i pari età di Ceriana. L’iniziativa è stata presa dai nuovi dirigenti del sodalizio badalucchese per testare il livello agonistico dei pulcini dopo appena tre mesi di attività.

"Al di là del punteggio si guarderà ai valori sportivi e allo stare bene insieme. Vincitori e vinti infatti poi siederanno allo stesso tavolo, con i rispettivi genitori per festeggiare con le ottime frittelle di Vito'" - sottolineano dalla ASD Badalucco.