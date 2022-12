Atletica Leggera: saranno mille i partecipanti alla 'Sanremo Marathon' di domenica prossima

E’ arrivato a mille il numero di iscritti alle gare (maratona, mezza maratona, 10 km e family run) della Sanremo Marathon in programma domenica prossima. Oggi pomeriggio, presso il campo di atletica di Pian di Poma a Sanremo, aprirà il desk dove sarà ancora possibile effettuare le ultime iscrizioni sul posto.

Questi gli orari:

- venerdì 14:30–18

- sabato 10–13 e 14:30–18

Per la maratona e la mezza maratona ci si potrà iscrivere solo fino a sabato, mentre per la 10 Km e la family run sarà possibile anche la domenica mattina dalle 7 alle 8:30. Le gare si svolgeranno tutte domenica mattina con le seguenti partenze:

- Mezza maratona ore 9

- Maratona ore 9:10

- 10 Km ore 10

- Family run 10:10

Intanto è tutto pronto per il convegno di domani al casinò di Sanremo. L’incontro, con ingresso libero, inizierà alle ore 15 presso la sala privatissima al primo piano. La prima parte, organizzata in collaborazione con l’azienda Keforma specializzata in integratori per lo sport, sarà dedicata all’alimentazione. Il dott. Stefano Beschi, dietista, terrà infatti una conferenza sul tema “Quale strategia nutrizionale per la maratona?”. La seconda parte, moderata da Federico Marchi, sarà interamente dedicata al progetto del Social Reality Sanremo Marathon che ha caratterizzato gli ultimi mesi. Relatori saranno i cinque atleti ed i quattro tecnici che li hanno seguiti, sotto diversi aspetti, nel percorso di avvicinamento alla maratona.

Gli atleti sono: Monia Spinelli (Milano), Manlio Monge (Rossana – CN), Claudio Rossoni (Vimodrone – MI), Luca Bollettino (Savona) e Nicoletta Olivieri (Taggia – IM). Lo staff tecnico è invece composto da Roberto Giacopelli (allenatore), Cesare Zanotto (mental coach), Alessandro Bellanca (fisioterapista e osteopata) e Stefano Beschi (dietista).

L’evento sarà aperto a tutti, atleti e non, come momento di incontro sullo sport e sulla salute. Il Comitato Organizzatore della Sanremo Marathon desidera rivolgere un ringraziamento speciale per la collaborazione alla Regione Liguria, ai Comuni di Sanremo, Ospedaletti, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare, al Casinò di Sanremo, alle forze dell’ordine e alle pubbliche assistenze, ad Amaie Energia, al Coni e alla Fidal, a Cycling Riviera, e a tutti gli sponsor per il sostegno ricevuto. Gold Partners: Fondazione La Stampa “Specchio dei Tempi” e Banca di Caraglio. Silver Partners: Ke Forma e 42K Running. Bronze Partners: Costa Ligure, Consorzio Moscatello di Taggia, Acqua Santa Vittoria, Ars Ecologia, Armax, B&B Fiori, Floor Coop, Promo & Graphics.

La Sanremo Marathon è presente su Facebook, Instagram e Twitter.