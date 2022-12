Tutti parlano di giovani: Toti e Scajola “Noi li facciamo parlare e li ascoltiamo”

Liguria Giovani. Un mondo che si confronta con le istituzioni. Ma in maniera totalmente differente, proprio perché il confronto parte dai giovani e perché comprende ogni aspetto di quel punto di contatto che troppe volte manca.

È il concentrato dell’evento organizzato ieri sera al point della Lista Toti con un gruppo di ragazzi che ha presentato il proprio progetto, contenuto in un’app che parte dalla ‘brandizzazione’ di una Liguria Giovani per arrivare a progetti da elaborare e realizzare insieme agli uffici pubblici, alle aziende, a quelli che ormai sono a tutti gli effetti gli stakeholder di una fascia di età di cui parlano tutti ma che nessuno ha finora mai fatto parlare davvero.

“Siamo la regione più vecchia d’Italia? Più vecchia d’Europa? Facciamo sapere e facciamo valere le esigenze di questa minoranza - spiegano Tommaso Bachi e Filippo Oggiano - Ci siamo resi conto che la Regione fa anche molte cose per i giovani, molto spesso i giovani non le conoscono. Ma abbiamo anche bisogno di confrontarci con chi può aiutarci a capire se un’idea è realizzabile e come. Il primo scopo di questo progetto è proprio un Urban thinking da cui partire”.

All’incontro sono intervenuti anche il presidente della Regione, Giovanni Toti e l’assessore regionale ai giovani, Marco Scajola. “Siamo pronti a raccogliere il vostro appello per raggiungere questo matching tra le vostre idee e l’azione concreta della Regione, per superare un modello troppo gerontocratico e accogliere chi finalmente porta dal mondo giovanile un contribuito concreto e organico”, hanno assicurato dando ai ragazzi l’appuntamento a un successivo incontro per gettare le basi della collaborazione.

Il consigliere comunale Lorenzo Pellerano e il presidente Municipio Levante, Federico Bogliolo, si sono offerti di fare da tramite per portare negli enti locali le idee e le proposte che arriveranno dal gruppo.