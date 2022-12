Ventimiglia: buon compleanno Caritas Intemelia, domani spettacolo a teatro

Per i trent'anni su Ventimiglia della Caritas Intemelia, domani al teatro comunale della città di confine si terrà uno spettacolo teatrale. La compagnia teatrale dell’OdV Caritas Intemelia “Teatro Abusivo”, diretta da Davide Barella e accompagnata dalle musiche originali di Trio Scampato +1, porterà in scena 'La figlia di Carmine'.



La serata rientra nell’ambito del progetto GenerAzioni2022 di Regione Liguria e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. "La pièce è uno spettacolo comico e surreale sul tema dei disservizi. Un imperdibile omaggio all’associazione per i suoi primi trent’anni sul territorio intemelio. Mettetevi comodi e festeggiate con noi!" - hanno detto gli organizzatori.