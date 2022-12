Bordighera: sarà Brando Quilici protagonista della seconda giornata di Ponente Film Festival

Brando Quilici è il protagonista della seconda giornata della diciassettesima edizione del Ponente International Film Festival, rassegna cinematografica dedicata all’uomo, alla natura e alla Terra, organizzata dall’associazione culturale onlus La Decima Musa con il contributo di Mibact – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Liguria e Città di Bordighera.

Una bella storia ricca di avventura e di emozioni quella che offre il film 'Il ragazzo e la tigre' di Brando Quilici (Italia 2022, 94’), presente in sala, domani alle 20,30 al Cinema Olimpia. La pellicola intende sensibilizzare sulle tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, in modo particolare sulla sempre più urgente questione della scomparsa delle tigri di cui restano poche migliaia di esemplari in libertà. La profonda complicità tra il giovanissimo protagonista e il bellissimo tigrotto riuscirà a colpire molti cuori e a far riflettere su un argomento così importante. Balmani è un bambino di 9 anni che ha perso la madre nel terremoto che ha devastato il Nepal, ed è stato mandato in un orfanotrofio lontano da casa. Il ragazzino vorrebbe tornare nella sua Kathmandu, e a nulla valgono le attenzioni che Hannah, responsabile dell’orfanotrofio, gli riserva, immedesimandosi nel suo smarrimento: anche lei infatti è un’orfana, e ha la missione di aiutare chi ha subìto la sua stessa sorte. Nella zona alcuni bracconieri uccidono una tigre del Bengala e le sottraggono il piccolo, ma Balmani, in fuga dall’orfanotrofio, vede il cucciolo e lo libera, portandolo con sé. Sarà l’inizio di un lungo viaggio per consegnare la giovane tigre, che il ragazzo ha chiamato Mukti, all’antico monastero Taktsang sull’Himalaya, conosciuto come ‘la tana della tigre’ e che fin dal nome si qualifica come luogo sicuro per quell’animale selvaggio sacro ai monaci. E Hannah troverà il modo di accompagnare i due nella difficile impresa. Il piccolo Balmani viaggerà con il tigrotto in luoghi affascinanti e misteriosi, attraverserà fiumi, giungla e pianure subtropicali, nevi perenni e antiche rovine, ma si muoverà anche nel caos delle strade affollate di Kathmandu, incontrando, tra gli altri, una comunità di nomadi e un gruppo di ‘cacciatori di miele’. Il ragazzino e il tigrotto saliranno poi a bordo di uno spericolato sidecar e di una piroga, percorreranno la foresta e si inerpicheranno sulle montagne, troveranno rifugio in una casa diroccata e in una tenda, dopo aver dormito all’addiaccio.

Brando Quilici. Figlio di Folco Quilici, Brando, nato a Buenos Aires nel 1958, è un cineasta e documentarista italiano indipendente ma è anche autore di racconti e saggi oltre ad essere uno strenuo difensore della natura. Ha lavorato per molti speciali su reti statunitensi, tra cui National Geographic Channel, Discovery Channel, PBS (NOVA) e su reti europee tra cui Channel 4, ZDF, France 5 e Rai. Ha vinto numerosi premi, tra cui quelli al Jackson Hole Film Festival e al Trento Film Festival. La sua società di produzione, la HD PRODUCTIONS srl, ha sede a Roma. Ha trascorso tre anni nell’Artico per produrre e dirigere la serie in 13 episodi intitolata ‘The Arctic’, con la fotografia del pluripremiato Doug Allan e le musiche di Philip Glass. La serie è stata trasmessa in tutto il mondo in prima serata da Discovery Channel e ha vinto la Golden Palm for Best Television Series al Festival Internazionale di Antibes.