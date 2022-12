Sanremo, "Ripensare la destinazione turistica come esperienza”: il museo civico ospita il convegno di CNA

Grand tour formativo sul turismo esperienziale a cura di CNA Imperia. Domani dalle 10 alle 13 al museo civico a Sanremo verrà infatti organizzato un convegno dal titolo "Ripensare la destinazione turistica come esperienza”. E' previsto un parterre qualificato di rappresentanti istituzionali, stakeholders e relatori che presenteranno alla nutrita platea di imprese della CNA l’evento formativo per valorizzare il territorio imperiese, progettare un'esperienza turistica integrata e promuovere una destinazione nel segno del "Made in Italy".

"Domani si terrà 'Ripensare la destinazione turistica come esperienza'" - fa sapere Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia - "L'obiettivo è quello di rilanciare ancora di più le nostre destinazioni turistiche per attrarre i turisti e viaggiatori italiani stranieri con uno specifico programma operativo per il 2023. Il turismo è fondamentale per trainare la ripresa attraverso l’autenticità delle eccellenze che caratterizzano ogni nostra destinazione. Infatti, le esperienze e le emozioni vissute durante il viaggio sono diventate un punto focale per il turista nella scelta delle destinazioni. Si consentirà, sempre di più, al viaggiatore di legare la ricettività all’esperienza ai percorsi del gusto, allo shopping, alle visite culturali, alla natura. Si individueranno nuove strategie per essere pronti e competitivi rispetto ad una concezione innovativa del turismo e dell’ospitalità. Si cercherà di aumentare le professionalità esistenti e chi si occupa di turismo. Si cercherà di dare strumenti ulteriori ai titolari delle imprese e della filiera per individuare prodotti e servizi in grado di adattarsi ai nuovi profili dei viaggiatori e dei turisti. Infine si cercherà di formare un profilo di manager di filiera integrata sul 'Made in Italy', ossia un manager di destinazione turistica che sappia cogliere i nuovi fattori decisionali che orientano il turista nella scelta delle mete".

Per l'occasione interverranno Olmo Romeo, presidente CNA turismo e commercio Liguria; il senatore Gianni Berrino; il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana; l'assessore regionale Marco Scajola; Isa Maggi, coordinatrice nazionale Stati Generali delle Donne; Paola Giliberti, sindaco di Vessalico; Matteo Orengo, sindaco di Badalucco; Adriano Biancheri, sindaco di Olivetta San Michele; Mario Robaldo, responsabile del progetto Sanremo Outdoor; Emanuele Guglielmi, LigurianLife Tour Operator; Graziano Poretti, responsabile progetto Viegiu; Cesare Bollani, coordinatore del progetto Lavanda Riviera dei Fiori; Giacomo Rinaudo, responsabile delle relazioni istituzionali e progetti di promozione Camera di Commercio Italiana di Nizza; Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio; Luca Corradino, Senior Sales Account Manger presso Italian Exhibition Group SPA; Giuseppe Vivace, direttore nazionale Fondazione ECIPA NA; Marco Misischia, presidente nazionale CNA Turismo e Commercio; e Luciano Vazzano, direttore CNA Imperia. Inoltre l'assessore Sara Tonegutti porterà un saluto da parte dell'amministrazione comunale di Sanremo. Il moderatore sarà Luca Aschei.

La formazione proseguirà nel pomeriggio direttamente presso i laboratori artigiani. Sarà possibile sperimentare un percorso esperienziale nelle aziende Frantoio Sant'Agata e Poggio dei Gorleri. In particolare al Frantoio Sant'Agata è prevista una visita al nuovo e tecnologico frantoio e al vecchio frantoio, che ha oltre 190 anni, alla scoperta dell'abbacchiatura delle olive. Una vera esperienza gastronomica con degustazione di prodotti del frantoio e cooking show rigorosamente con ricette della tradizione ligure De.Co. A Poggio dei Gorleri, invece, è prevista una visita alla cantina e alle tenute. Vi sarà anche una degustazione dei prodotti locali.