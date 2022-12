Natale a Taggia: il Comune punta ad accendere installazioni luminose e proiettori, ecco dove si potranno vedere

Taggia si prepara ad accendere la luce sul Natale. Il 'caro bollette' ha influito molto, il Comune non installerà le tradizionali luminarie su tutto il territorio ma garantirà motivi luminosi in alcuni punti strategici.

Come preannunciato sarà un Natale all'insegna della sobrietà rispetto al passato. L'ufficio turismo e più in generale l'amministrazione comunale con il sindaco Mario Conio e l'assessore Barbara Dumarte si sono impegnati per approvare un progetto sostenibile che tenesse conto anche dell'aspetto economico.

Il primo dato che emerge: la fornitura elettrica sarà a carico della ditta. Un risparmio importante per il Comune che si è affidato alla Tatì Creations di Gallarate. L'impresa inizierà l'installazione già nelle prossime ore. Dove si potranno vedere le decorazioni luminose? In particolare nel giardino di Villa Boselli dove verranno posizionate otto strutture tridimensionali: due fiocchi rossi di diversi metri ciascuno, una renna, un albero di Natale e quattro stelle. Luci di Natale anche sulla rotonda delle Olive ad Arma e addobbi in piazza Eroi Taggesi a Taggia.

Inoltre, dopo il successo dell'anno scorso, torneranno i proiettori per illuminare le facciate delle chiese con immagini sacre. Saranno attivati sulle parrocchie di San Francesco a Levà, dei SS. Giuseppe e Antonio ad Arma, mentre su Taggia è stata scelta la Madonna Miracolosa. Infine, ci saranno anche tre alberi di Natale, alti circa 6 metri. Si potranno vedere nel giardino di Villa Boselli, a lato della Chiesa di Levà e in piazza Santissima Trinità a Taggia.