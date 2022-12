Dolceacqua: Confindustria ieri a Dolceacqua per presentare il progetto di riqualificazione urbana del paese

Si è svolto a Dolceacqua, nella giornata di ieri, un incontro organizzato dal "Gruppo Piccola Industria" di Confindustria Imperia che ha avuto come principale obiettivo quello di presentare ai propri associati il progetto di riqualificazione urbana “Dolceacqua 20-30”.

Nella bellissima sala di vetro incastonata tra le mura del Castello dei Doria, hanno presenziato all’evento circa 40 imprenditori, oltre al Presidente Regionale Renato Goretta ed al Presidente Provinciale Luciano Tesorini. Dopo una breve introduzione sulle problematiche che oggi colpiscono in modo particolare le piccole imprese, essi hanno lasciato la parola al Sindaco di Dolceacqua che ha così illustrato ai presenti il piano di riqualificazione del Paese dei Doria. Un piano che prevede interventi pubblici per circa 4 milioni di euro, che saranno autofinanziati, ed altri possibili investimenti privati per un importo analogo.

“La scelta del Comitato Piccola Industria ligure di incontrare gli imprenditori sul loro territorio ha lo scopo di condividere e affrontare le problematiche e le criticità che oggi sono sui nostri tavoli: costo e reperibilità delle materie prime; costi energetici; inflazione; ricerca di lavoratori. - spiega il Presidente Renato Goretta - Quello di ieri a Dolceacqua, nella magnifica cornice del castello Doria, ha avuto anche il pregio di vedere il progetto Dolceacqua 20-30, frutto delle idee di un Sindaco visionario, che ringrazio per la squisita ospitalità, che ha a cuore il suo territorio e gli imprenditori che vi operano. E i numeri che ci ha illustrato confermano la bontà della sua amministrazione. L’incontro mi ha dato anche l’opportunità di confrontarmi con i colleghi monegaschi e di discutere, dal loro particolare punto di vista, dei problemi nostro Paese. Devo ringraziare per tutto questo Luciano Tesorini, collega appassionato e sensibile alle esigenze dei suoi associati".

"Come Presidenre della Sezione Piccola Industria di Confindustria Imperia - dichiara Luciano Tesorini - ho voluto portare alla consoscenza dei nostri associati di questo interessante progetto presentato dal Sindaco Fulvio Gazzola che ringrazio per la sua cortese disponibilità. Si tratta di un progetto di grandissimo valore, non solo economico, ma che racchiude in sé una visione dello sviluppo del territorio con ricadute molto importanti per tutte le categorie economiche".

“Ringrazio Confindustria Imperia per l’organizzazione di questo evento, che ci ha permesso di illustrare un progetto pluriennale per il nostro Paese"- queste le parole di Fulvio Gazzola, Sindaco di Dolceacqua - "Lo sviluppo esponenziale che abbiamo avuto, sia in termini di residenti, un più 30% dal 1991 ed un più 17% dal 2021 con dati controcorrente rispetto a quelli nazionali, sia per quanto riguarda l'evidente incremento turistico, che ha ancora ampi margini di crescita, necessita di un importante intervento di riqualificazione di alcune zone del paese, della creazione di nuovi parcheggi e di nuove strutture atte all'accoglienza, per rendere completa la nostra offerta turistica che è ormai la voce principale nell’economia della nostra comunità.“