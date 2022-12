Target: Tessuti Provenzali, l’arredamento e le decorazioni che fanno la differenza

Il negozio Tessuti Provenzali nasce intorno al 2000 quando Lara Rollino decide di aprire una sua attività partendo completamente da zero. All’inizio la titolare ha dovuto affrontare tante difficoltà ma grazie alla sua professionalità e alla sua costanza è riuscita a realizzare il suo sogno. La sua passione nasce da ragazza quando viaggiava in Costa Azzurra e ammirava i negozietti provenzali che vendevano tessuti dai diversi colori e dalle molteplici fantasie.

Da Tessuti Provenzali si possono trovare tessuti di diverso genere, tazze, tovagliati, posate, tendaggi e biancheria per la casa. Da sempre la titolare cerca di privilegiare i prodotti nazionali delle aziende italiane che producono pizzi e che forniscono biancheria da letto boutis, una tecnica che consiste nella lavorazione di tessuti in cotone completamente trapuntati.

Nel negozio potrete trovare anche oggettistica di diverso genere che varia da stagione in stagione. I marchi più apprezzati dai clienti sono Blanc Mariclò, un’azienda italiana con una bella selezione di tessuti e di oggettistica in stile provenzale e Chez Moi, un’altra azienda italiana che produce tendaggi meravigliosi in pizzo e lino. Molto apprezzata dai clienti di Tessuti Provenzali è anche l’azienda Nuvole di Stoffa che da sempre cura la preparazione e la qualità del tessuto e dell’oggetto che propone. Nel campo dei profumi e delle essenze per la casa la titolare apprezza moltissimo l’azienda Chez Moi che propone ogni anno profumazioni innovative per la casa.

Il negozio ha ormai da dodici anni un curatissimo sito internet che dà alla titolare molta soddisfazione. Il progetto futuro di Lara Rollino è sicuramente quello di investire tutte le energie nel mondo dei social network e in generale in quello di internet.

Proprio con l'intenzione di aiutare le imprese nel processo di digitalizzazione, Confartigianato Imperia presenterà i nuovi servizi dello sportello territoriale all'interno di un webinar previsto martedì 6 dicembre dalle ore 16.30. L'incontro è organizzato in collaborazione con Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confartigianato Savona e Confartigianato La Spezia e vedrà come relatore Enrico Molinari di PID (Punto Impresa Digitale). Per avere il link dell'incontro a partecipazione gratuita è possibile mandare una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it