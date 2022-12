Torna il memorial 'Piero Binelli' per gli under 13: domenica prossima rugby in campo al 'Pino Valle'

Torna domenica prossima il memorial ‘Piero Binelli’, indimenticato allenatore di minirugby ad Imperia. Si gioca al Pino Valle, con un fitto programma che inizia alle 10.30 e si conclude con un grande ‘terzo tempo’ alle 14.

La categoria interessata è quella degli under 13, quella sommitale del contesto minirugby, prima del passaggio nelle fine della franchigia provinciale Union Rugby Riviera con la sequenza delle partite obbligatorie stagionali, ove il risultato inizia ad essere un elemento di interesse. L’edizione del memorial di quest’anno, giunto alla quarta edizione, al netto dell’emergenza Covid, si avvale di un bel parterre di società. Oltre ai padroni di casa dell’Imperia ci sarà il Sanremo Rugby, i Reds, la Superba di Genova, interessante realtà del capoluogo regionale con sede nell’area di Campi, il Cogoleto e i piacentini dell’Elephant Gossolengo, altra compagine di notevole spessore e numeri.

Difficile certo fare pronostici, considerando anche la crescita del Cogoleto negli ultimi anni, modello di riorganizzazione societaria partita davvero dalla leva giovanile. In ogni caso gran bella giornata di rugby in prospettiva e ovviamente grande attesa per il menu in Club House, il cui gruppo non delude mai le attese. La strada del campo, in futuro un stadio, è aperta a tutti, anche per bambini e ragazzi che vogliano far parte del mondo ovale. Come consuetudine, è attesa la famiglia di Piero per la consegna dei premi, con tanto per tutti.